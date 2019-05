Roballo defendió “transparencia activa” de spots de Presidencia El Prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo dijo en conferencia de prensa que el spot publicitario que está emitiendo Presidencia, donde sostienen que Uruguay es el país más equitativo de Latinoamérica, busca informar a la población.

Actualizado: 31 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Según Roballo, la ley de Acceso a la Información Pública exige Estado dar información a la ciudadanía.

"No solo es una obligación ética sino que es una obligación legal. La ley de Acceso a la Información Pública que votaron todos los partidos obliga al estado no solo a proporcionar información cuando se le solicita sino también proactivamente a través de este tipo de mecanismos. Es lo que se denomina transparencia activa. Porque estemos en proceso electoral no puede dejar de cumplir con su obligación", afirmó.

Para Roballo el spot se emite en el marco de una campaña de difusión de la web “gobierno de cercanía” donde los ciudadanos se pueden informar sobre sus derechos y obligaciones, y niega que se difunda en el marco de la campaña electoral.

Además cuestionó a la oposición por las críticas al video.

"Lo cierto es que mientras en la década de los 90 el país creció en algunos momentos, también creció la concentración de la riqueza, aumentamos la desigualdad y se concentró la riqueza en determinados sectores. En esa década gobernaban los partidos a los que pertenecen las personas que hoy reaccionaron de esta manera", afirmó.

La ley

(Difusión de la información pública).- Los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.

Los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine, la siguiente información mínima:

A) Su estructura orgánica.

B) Las facultades de cada unidad administrativa.

C) La estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación.

D) Información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías que en cada caso corresponda.

E) Concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o beneficiarios de éstos.

F) Toda información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada organismo.

G) Mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información.