“No creemos que el mercado va a resolver todos los problemas” El precandidato colorado Ernesto Talvi dijo que se define como "liberal progresista" ya que no cree que el mercado "va a resolver todos los probemas habidos y por haber".

Actualizado: 04 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

El precandidato dijo que ser "liberal progresista" es "darle al ser humano la posibilidad de plena de realización pero enmarcado en una comunidad". "Si vivimos en una comunidad no podemos ser ajenos a quienes por alguna circunstancia no nacieron con la misma suerte que nosotros. Ese es el andarivel progresista, no es que creemos que el mercado va a resolver todos los probemas habidos y por haber", afirmó.

Sobre la legislación de la marihuana, sostuvo que mantendrá la ley vigente. "La tendencia en el mundo hoy es legalizar la producción, distribución y consumo de marihuana", señaló.

Sin embargo reconoció que "no hubiera hecho esto en un clima festivo sino con una campaña de conscientización".

Talvi también dijo que si Eduardo Bonomi era blanco o colorado lo hubieran tildado de "facho".

El precandidato se refirió a "la forma de trabajar, no solo de Sanguinetti sino en general en la política nacional". Dijo que "no importa mucho qué piensan" los que se adhieren a un sector: "si están dispuestos a hacer la tarea de captar votos, entonces entran".