Gobierno incumplió plazo para reglamentar ley de agroecología

Actualizado: 03 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

La ley estableció que el Poder Ejecutivo debía elaborar el decreto reglamentario antes de pasados 120 días de promulgación de la ley, pero el plazo venció en abril.

La ley de Fomento a la Producción Agroecológica fue una iniciativa de varias organizaciones de la sociedad civil que se van a manifestar el miércoles, día mundial del medio ambiente.

Así lo dijo Hugo Bértola, vocero de la Red de Agroecología del Uruguay

"La ley es resultado de una serie de luchas y movilizaciones de gente que hace 30 años ha construido una alternativa. Una vez que eso pasa como demanda ciudadana al Parlamento y se aprueba algo, es la labor que entendemos que tenemos, hacer cumplir lo que se ha generado con tanto esfuerzo", expresó.

La ley se aprobó en el mes de diciembre y tuvo unanimidad de sus votos en las dos cámaras. Crea una comisión que tiene como objetivo elaborar un Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas con un plazo de un año para hacerlo.

Bértola dijo a NTN que la demora de la reglamentación hace que corra riesgo la viabilidad de todo el Plan.

"Este Plan Nacional de Agroecología para tener recursos para implementarse cuando llegue el próximo presupuesto nacional tendría que estar elaborado. Para que esté elaborado, porque la ley marca un año de plazo, la comisión ya tendría que estar nombrada, sino va a ser pour la galerie, vamos a llegar con el plan cuando ya esté todo el pescado vendido", afirmó.

Según Bertola el gobierno da señales contradictorias respecto al modelo de agricultura que quiere impulsar. A fines del 2017 el Ministerio de Ganadería y el de Economía le ganaron la pulseada al Ministerio de Salud Pública y el de Medio Ambiente y se aprobaron, en el marco del Gabinete de Bioseguridad, cuatro eventos transgénicos que implican el uso de nuevos agroquímicos.

"Seguimos remando contra la corriente. La política agropecuaria no va por este lado. No es una lucha continua porque no es la política que predomina, entonces realza más haber logrado este avance que hoy estamos vigilando para que se cumpla", señaló.

La concentración será el miércoles a las 15 hs en la explanada de la Intendencia de Montevideo y se trasladará a la puerta del Ministerio de Ganadería. Las organizaciones civiles que convocan son la Red de Agroecología, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la Red de Grupos de Mujeres Rurales y a Red de Huertas Comunitarias. Otras 13 organizaciones apoyan la marcha.