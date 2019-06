Los motivos de Forlán para elegir vivir en Uruguay En entrevista con Abran Cancha, Diego Forlán habló sobre por qué prefiere vivir en Uruguay antes que en otras partes del mundo y el valor que da a la vida familiar.

Actualizado: 09 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

El histórico jugador de la selección uruguaya, Diego Forlán, está actualmente sin club y contó que a sus 40 años no está retirado y que como disfruta de entrenar a diario, está preparado para volver a las canchas en caso de recibir una propuesta que le seduzca.

En entrevista con el programa Abran Cancha de DelSol 99.5, Forlán dijo que se levanta a las seis de la mañana y entrena durante más de tres horas a diario. Mientras no tiene ofertas de equipos dijo que disfruta de estar con su familia todos los días en Uruguay, y sobre el país dijo: “es mi lugar en el mundo”.

“Mucha gente me pregunta, ¿por qué no vivís en otro lado? Cuando estaba lejos, jugando en Europa, y tenía todo lo mejor había momentos que estaba solo. Por entonces decía que era una necesidad y era el momento para hacer el sacrificio, para trabajar en pos de poder darle lo mejor a mi familia el día de mañana. Pero te das cuenta el sentido que la vida tiene cuando estás rodeado de tus seres queridos. Yo digo, ¿dónde voy a vivir? Vivo acá. Salvo que la profesión me lleve a viajar, y el hecho de estar en otro lado tenga un objetivo, lo hago feliz de la vida. Ahora, irme porque sí a otro lado no tiene sentido. Este es mi país, mi lugar en el mundo, donde tengo sentido de pertenencia”, añadió el exjugador de Peñarol, Manchester United y Atlético Madrid, entre otros.

El delantero también destacó el papel de la familia en su educación y en su formación como profesional. “Estoy muy agradecido con mis padres por haber tenido una buena educación, no por el hecho de haber ido a un colegio privado, no pasa por ahí sino por el cariño y tener a mis padres y mi familia detrás. Esa estructura de mis tíos y abuelos, esa presencia familiar es muy importante”, comentó Forlán.