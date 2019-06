Darín, entre la obligación de ser prudente y el derecho a decir lo que piensa En entrevista con No toquen nada, el actor argentino Ricardo Darín habló sobre cómo lidia con el hecho de ser consultado sobre diversas temáticas en los medios, y con ser un referente de opinión para muchas personas.

Actualizado: 09 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

Consultado sobre cómo maneja ese lugar de referente de opinión en el que lo coloca mucha gente, ya que en sus apariciones en los medios suelen preguntarle por distintas temáticas, Ricardo Darín dijo en No toquen nada que entiende que “acompaña eso de la forma más sincera y honesta posible”.

El actor dijo que muchas veces las personas con reconocimiento popular “se ven «obligadas» a dar opiniones respecto a un montón de cosas” y que, en ocasiones, “para no quedar mal o no ser desconsiderado con quien pregunta, uno se mete en unos berenjenales infernales”; aunque en otras, dijo sentirse “más habilitado” a brindar su opinión.

Darín agregó que las situaciones más complejas en ese sentido se dan cuando visita otros países y le preguntan por cuestiones políticas locales. “Uno comete el error de dar opiniones y se encuentra con reacciones que te llevan a reconocer que te metiste en un terreno en el que no tenías toda la información necesaria. Yo trato de ser cuidadoso, pero tampoco me quiero privar de decir lo que pienso cuando más o menos tengo la noción de que estoy habilitado para hacerlo”, comentó.

Estos aspectos sumados a, por ejemplo, la situación social de Argentina, hacen que personajes con exposición pública estén obligados a ser prudentes, entiende el actor. “Uno tiene la obligación de ser prudente, pero convive con esa dualidad: ser prudente y al mismo tiempo no privarse el hecho de que es un derecho real adquirido poder decir más o menos lo que pensás. Trato siempre de no ser agresivo, de no bajar línea ni cargarla contra alguien, en especial porque la vida en sí misma ya es bastante difícil como para andar acusando sin saber demasiado. Pero estás obligado a ser prudente, hay mucha gente que escucha, que se puede dejar influenciar, y otro de los grandes riesgos es ser mal interpretado”, dijo el protagonista de películas como “Nueve reinas” y “El secreto de sus ojos”.

Darín se presentará en julio en el Auditorio Nacional del Sodre con la obra “Escenas de la vida conyugal”, un clásico basado en una miniserie de la televisión sueca de Ingmar Bergman, que tuvo una célebre adaptación al cine. Las funciones serán el 10, 11, 12 y 13 de julio a las 21:00. Las entradas están a la venta en Tickantel, tiendas Antel, Abitab, RedPagos, Tienda Inglesa y boletería del Auditorio.