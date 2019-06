El francés Tony Parker anunció su retiro del básquetbol​ El base francés Tony Parker, exestrella de San Antonio Spurs, confirmó el lunes su retiro como jugador de básquetbol tras 18 temporadas en la NBA.

Actualizado: 10 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

Parker, de 37 años y ganador de cuatro anillos de la NBA con los Spurs entre 2003 y 2014, anunció que ponía fin a su carrera vía Twitter.

"Es con mucha emoción que me retiro del básquetbol, ha sido un viaje increíble!", posteó Parker.

"Ni en mis sueños más osados pensé que iba a vivir esos momentos inolvidables con la NBA y la selección francesa. Gracias por todo!", agregó.

Parker es uno de los jugadores extranjeros más exitosos que jugaron en la NBA, y fue una figura clave en los equipos de los Spurs que animaron la liga en las últimas dos décadas, junto al argentino 'Manu' Ginóbili y el estadounidense Tim Duncan.

Las lesiones dificultaron sus últimos años con los Spurs y la temporada pasada fichó para los Charlotte Hornets, donde disputó 56 juegos aunque nunca arrancó como titular.

"Tony Parker tuvo obviamente un carrera increíble. Tuve la fortuna de estar a su lado desde que tenía 19 años, de ver cómo crecía como jugador, como persona y como empresario. Es una persona única. Espero que se mantenga tan activo ahora fuera del básquetbol y disfrute del tiempo con su familia", señaló el que fue su técnico en los Spurs Gregg Popovich.

En una entrevista con The Undefeated el lunes, Parker, seis veces All-Star, dijo que se estaba alejando del deporte después de darse cuenta de que ya no podía competir al más alto nivel.

"En última instancia, diversas cosas me llevaron (a tomar) a esta decisión", dijo Parker. "Pero, al final del día, pensé que si ya no puedo ser Tony Parker y no puedo jugar por un título, ya no quiero jugar más a baloncesto".

Parker había expresado previamente su deseo de jugar 20 temporadas en la NBA, pero dijo que cambió de opinión luego de jugar en Charlotte, que no pudo clasificar a los playoffs.

"Quería jugar 20 temporadas y todavía creo que puedo jugar", dijo al sitio web de ESPN. "Tuve una buena temporada con los Hornets, y estaba saludable. Pero al mismo tiempo, ahora no veo ninguna razón para jugar 20 temporadas".

"¿Para qué jugamos?"

"Si no juego por un campeonato siento que, ¿para que qué jugamos? Y por eso fue muy difícil para mí mentalmente enfocarme y motivarme para jugar un juego que amo, porque quiero ganar algo".

El retiro de Parker se produce después de que Ginóbili, otro miembro clave de los Spurs de las últimas dos décadas, se retiró en agosto del año pasado, a los 41 años.

Parker, el Jugador Más Valioso de la Final de la NBA en 2007, promedió 15,5 puntos y 5,6 asistencias por juego en su carrera, que abarcó más de 1.200 partidos, incluyendo 1.151 arrancando como titular.

(AFP)