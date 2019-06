Un documental que ataca el mito del país sin indios Leonardo Rodríguez, uno de los directores del documental “El país sin indios”, habló con 180 sobre esta realización, que indaga sobre los descendientes de indígenas que viven en Uruguay y sus preocupaciones.

Actualizado: 15 de junio de 2019 — Por: Felipe Miguel

“La raza esta mixturada, luego de ser traicionada, y morir tanto inocente. Pero aún estamos presentes, y así te maldigo yo: Don Frutos, qué te parió, a toda tu descendencia, por valerte de la inocencia del pueblo que en vos creyó”.

Con el torso desnudo, alrededor de una fogata, un miembro de la Comunidad Charrúa Basquadé Inchalá (“Levántate, hermano”) recita esas palabras en una celebración con partes iguales de ritualidad antigua como de comunidad actual. Suenan grandes caracoles y guampas de bovinos como instrumentos de viento, y se exaltan los perros. También comparten un pan y bailan alrededor del fuego.

Esta es una de las escenas que muestra el documental “El país sin indios”, dirigido por Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez. “El documental aborda la compleja temática indígena en Uruguay a través de la historia de Roberto y Mónica, dos descendientes de charrúas que reivindican sus raíces y nos hacen volver la mirada hacia la historia para cuestionar el presente”, según indica una gacetilla de difusión. Se estrenará este miércoles 19 en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos “Tenemos que ver”.

Rodríguez, que es fotógrafo, contó a 180 que se acercó a la temática de los descendientes de charrúas porque desde 2012 está realizando un trabajo de investigación y fotografía sobre la identidad nacional. Conoció a Soto “en el terreno”, ya que su compañero también entró en el tema luego de viajar por países de la región y preguntarse por la falta de una huella indígena en nuestro país.

Conocieron a los activistas buscando entender quiénes eran, qué hacían y hasta por qué son indígenas. “Me preguntaba quién es indio y quién no, o si yo era indígena sin saberlo. No tenía la imagen del indio construida en mi cabeza porque como uruguayo entendía que no existían acá. Me llevó bastante descifrar qué quiere decir eso”, explicó.

También, dijo que con el documental buscaron “dar voz a esas personas que dicen ser algo que para nosotros como sociedad no son, ya que entendemos que eso no existe”. Comentó que la sociedad nacional es un personaje en sí de la película, ya que los directores entienden que tiene un papel determinante y es parte de la problemática al haber borrado a casi todo lo charrúa.

(Mónica Michelena, una de las protagonistas del documental. Foto: Difusión)

Rodríguez destacó la relevancia que le dieron a buscar información calificada y de calidad sobre el tema. Añadió que fue necesario recurrir a estudios académicos contemporáneos “que empiezan a explicar la temática desde una perspectiva más seria y contemporánea”.

Uno de los objetivos que se plantearon los directores fue “que se genere una reflexión sobre el tema”. Su meta no fue tanto crear un enfoque desde un punto de vista informativo sino que tuviera un carácter reflexivo y que los espectadores piensen cuál es su lugar en la problemática.

El director hizo una mención especial a la vergüenza y la autonegación que suele aparecer entre los descendientes de indígenas cuando toman conciencia de su condición. Durante el rodaje, salieron a la calle a buscar rostros de uruguayos que tuvieran rasgos indígenas, y las respuestas fueron de esa naturaleza. “Había gente que tenía rostros con ascendencia indígena marcada indiscutible. Encontramos varias personas que les preguntábamos y nos decían que no, que para nada, cuando era indiscutible porque es como que le preguntes a un pelirrojo si es pelirrojo. Es muy recurrente esa vergüenza o autonegación”, explicó.

Tras su estreno en el Festival Tenemos que ver este miércoles 19 de junio, la película se exhibirá el jueves 20 en Las Piedras y Carmelo, y el viernes 21 en la ciudad de Salto. También estará en octubre en la Sala Zitarrosa.