Frente Amplio buscará aprobar Ley de Financiamiento de Partidos

El proyecto había sido aprobado por unanimidad en el Senado en noviembre de 2017, pero en diciembre la bancada del Frente Amplio fracasó en su intento de aprobarlo por la oposición del diputado Darío Pérez.

Ahora, la Liga Federal se comprometió estudiar algunas modificaciones para que Pérez dé el voto 50, según confirmó el diputado Carlos Varela.

"Hubo un compromiso de los compañeros de Liga Federal después de la elección interna, de analizar la posibilidad de aceptar algunas modificaciones e incorporar otras, y dar el voto finalmente para que la ley se apruebe", afirmó.

Si se aprueba la ley como pretende el Frente Amplio, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentarla. Eso da como plazo máximo setiembre si es que la ley se aprueba en julio.

Para Iván Posada es una buena oportunidad aprobar un proyecto de ley de financiamiento que no tenga un impacto en esta campaña.

"Es la forma de avanzar sin violentar la situación actual, en el sentido de que hoy, a medio camino de la elección, habría que poner en marcha un régimen que es absolutamente distinto", expresó.

Otro de los puntos importantes es que en este periodo la Corte Electoral no tiene recursos para aplicar las contralores que exige la ley. Para Pablo Abdala, del Partido Nacional, aprobar la ley sin que se pueda aplicar los controles es peor que no aprobar.

"Lo que vamos a generar, después de que pasen las elecciones, es una gran frustración, cuando se diga que todo esto es letra muerta, que no se pudo cumplir, que no se cumplió, no porque los partidos no cumplan lo que tienen que cumplir sino porque los que tienen que controlar no están en condiciones de controlar", dijo Abdala.