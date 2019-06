Gobierno afirma que la OIT no sancionó a Uruguay El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado en el que señala que no existió sanción de la OIT a Uruguay y que la organización no utilizó en el caso de nuestro país los mecanismos que “utiliza para casos verdaderamente graves”.

Actualizado: 18 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

Ernesto Murro (Adhoc)