“Yo no tengo nada contra el reguetón” Ante un selecto grupo de intelectuales, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, aseguró que no tener "nada contra el reguetón", pues el problema no es de géneros, sino de calidad en las manifestaciones artísticas.

Actualizado: 23 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

AFP