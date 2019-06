TAS rechazó recurso de clubes contra la Comisión Normalizadora El Tribunal Arbitral Superior (TAS) rechazó en forma definitiva el recurso contra la Comisión Normalizadora que intervino a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Actualizado: 25 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

Pedro Bordaberry, que presidió la Comisión Regularizadora, anunció la decisión en sus redes sociales y dijo que esto confirma todo lo actuado y cierra el tema.

Uno de los logros más importantes de esta comisión fue la aprobación del nuevo estatuto del fútbol uruguayo.

Así lo destacó Bordaberry en No toquen nada a fines del año pasado.

"Uruguay empezó esta etapa de reforma de estatutos en 2012. Ya vamos seis años y no se había hecho, era siempre un dolor de cabeza en los informes: Uruguay sigue pendiente. Haber terminado el proceso y por unanimidad fue una cosa muy bien recibida, y por haberlo logrado en tres meses", señaló.

La intervención de la AUF por parte de la FIFA se llevó a cabo en agosto del año pasado y a fines de ese mes nueve clubes votaron a favor de denunciar la situación ante el TAS.

Esos clubes fueron Racing, Cerro, Boston River, Progreso, Wanderers, River Plate, Liverpool, Danubio y Defensor Sporting. Luego se sumaron a la denuncia Fénix, Juventud, Miramar Misiones, Villa Teresa, Cerro Largo y Central Español.

La intervención fue apoyada por los jugadores del movimiento Más Unidos Que Nunca.

Diego Lugano, el ex capitán de la selección, dijo en ese momento a NTN que el partido más importante era la votación del nuevo estatuto.

"Acá se va a escribir la Constitución del fútbol para que los que vengan atrás tengan la chance de poder hacer lo que no hicieron los que ya pasaron porque se los impedían las normas o una asamblea. Por ejemplo, el año pasado ocho o diez clubes fueron a la AUF para renovar la televisión hasta el 2032. Ni mis nietos iban a tener la posibilidad de jugar en una cancha más o menos decente", dijo.

"Esto pasó el año pasado, no en 1980. Si no fuera por 700 jugadores del fútbol local, que muchos tuvieron problemas en sus clubes, algunos quedaron sin empleo y otras cosas que a nosotros no nos pasan porque estamos en el exterior, por eso asumimos un poco la cara visible porque no nos importa lo que nos puedan hacer. Si no fuera por eso, esto no tendría tanto sentido, porque ya estaría todo el fútbol vendido. Y esto no es contra la empresa, es contra los que le rascan el lomo, que hacen las cosas mal", agregó Lugano.