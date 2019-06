Larrañaga dijo que el gobierno abusa de su poder con la adjudicación de la cadena nacional Jorge Larrañaga votó en Paysandú y se refirió a la solicitud de una cadena nacional para hablar sobre el plebiscito de la campaña “Vivir sin miedo”, expresando que el gobierno “lamentablemente, hace uso y abuso del poder”.

Actualizado: 30 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

Larrañaga votó sobre las 11:00 en Liceo Nº 5 de la ciudad de Paysandú. Tras sufragar, el precandidato del Partido Nacional habló sobre la solicitud de la comisión para la campaña “Vivir sin miedo” para acceder a una cadena nacional de radio y televisión.

“Hemos trabajado por el plebiscito que vamos a tener en octubre. Andamos entreverados con un gobierno que, lamentablemente, hace uso y abuso del poder, yendo para adelante y para atrás. El presidente nos dio una nota diciendo que la cadena era el primero de julio. El prosecretario Roballo dijo que era tres o cuatro días después. Ya le dijimos que no la vamos a hacer ni mañana ni la semana que viene porque es un atropello lo de Vázquez, lo del Poder Ejecutivo, lo que se nos comunicó, y lo del señor Toma de Presidencia, que lo anduvimos llamando toda la semana pasada y no atendió nunca el teléfono”, comentó Larrañaga.

El presidente Tabaré Vázquez había dicho que no había firmado ninguna resolución para otorgar la cadena nacional a dicha comisión. “El que firma la resolución soy yo y no he firmado nada”, dijo, y aseguró que el lunes durante el Consejo de Ministros se resolvería cuándo se le daría el espacio.

Ante esto, Larrañaga respondió: “¿cómo que no firmó? Tenemos la carta firmada por el presidente, dirigida a Silvia Ferreira diciendo que otorga la cadena”. También, recordó que en 2014 el entonces presidente José Mujica y el prosecretario Homero Guerrero otorgaron de común acuerdo espacio de cadena nacional a las dos facciones opuestas que apoyaban o no un plebiscito. “Me parece que hay que hablar con la verdad y no hay que utilizar el poder de la forma que se utiliza. Creo que es una reacción antidemocrática”, añadió el precandidato.

Esta es la carta firmada por el Presidente de la República comunicando la fecha establecida para la cadena.

A eso se sumó una charla con el Prosecretario Roballo.

Toma nunca contestó nuestras llamadas. pic.twitter.com/GIrWIqkLN4 — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 30 de junio de 2019

Sobre la jornada electoral, Larrañaga expresó que estaba “con mucha fe, con una trayectoria de esfuerzo y de lucha, siempre de sacrificio y de compromiso con las cosas de la gente”. Añadió que se sentía “orgulloso de lo que hemos hecho, de lo que hemos luchado toda nuestra vida y después veremos cuando se abran las latas cuál es el resultado, pero siempre venimos luchando por las cuestiones de los uruguayos”.