Shawn Mendes, Camila Cabello y Miley Cyrus entre los más escuchados Germán Osorio habló en No toquen nada sobre quiénes están liderando los ránkings musicales.

Actualizado: 08 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

En base a la columna “Qué se está escuchando” de Germán Osorio en No toquen nada de DelSol 99.5.

“Señorita” - Shawn Mendes y Camila Cabello

El cantante canadiense Shawn Mendes alcanzó la fama a través de la red social Vine, donde subía covers de temas populares allá por el 2013, y esto captó el interés de las discográficas que enseguida lo contrataron. Su disco debut se estrenó dos años más tarde, en 2015.

La carrera de Shawn ha tenido un éxito sostenido y con apenas 20 años, ya tiene tres discos que lo han hecho ganar varios premios importantes. Una prueba de su éxito es la canción “Treat You Better”, que tiene más de 1.700 millones reproducciones en YouTube.

La otra artista pop que integra el dúo del hit mundial de hoy en día es Camila Cabello. Fifth Harmony, una banda de cinco mujeres que ganaron la segunda temporada de “X Factor” de Estados unidos en 2012, tuvo su momento de éxito en la industria, pero que como toda banda pop, no suele perdurar en el tiempo. Lo que desencadenó la caída del grupo a fines de 2016 fue la salida de Cabello, que decidió dedicarse a su carrera solista y a quien el cambio le viene resultando beneficioso.

Karla Camila Cabello Estrabao es cubana, tiene 22 años y su primera incursión como solista involucró a Shawn Mendes, ya que juntos lanzaron “I Know What You Did Last Summer”. A fines de 2017, Cabello lanzó el sencillo “Havana”, el corte de su álbum debut “Camila”, que llegó al número 1 de Billboard Hot 100 en Estados Unidos, ​ y en varios países.

Mendes y Cabello unieron fuerzas nuevamente y lanzaron el mes pasado el tema “Señorita”. Su primera semana debutó en el puesto 2 de Billboard Hot 100 y en dos semanas, el video supera las 150 millones de reproducciones en YouTube. De esta manera, “Señorita” se convirtió en el quinto tema de Shawn Mendes que llega al top 10 de este chart.

En el puesto número 1 de Billboard por 13ª semana consecutiva la fusión de trap y country que hace las delicias de la juventud “Old Town Road”.

En el puesto número 2 se encuentra “Señorita”, y en el 3, “Bad guy” de Billie Eilish, que vive y lucha.

“I don't care”, el tema de Justin Bieber y Ed Sheeran presentado en la columna anterior está en el número 5 de la lista.

En la lista Spotify top 50 de Uruguay se mantiene “Otro trago”.

“Mother’s daughter” – Miley Cyrus

“Mother's daughter” es lo nuevo de Miley Cyrus y en menos de un mes ya llegó a los 50 millones de reproducciones en Spotify.

El video fue lanzado el pasado martes 2 de julio. En pocos días ya tiene casi diez millones de reproducciones en Youtube, y está número 2 en tendencias musicales de esta plataforma.

La canción fue definida por Cyrus como un “himno feminista”. Rápidamente, tuvo gran repercusión en las redes sociales. En el video, de casi cuatro minutos de duración, Cyrus aparece con un traje de látex rojo, y junto a ella se pueden ver a varias mujeres, entre otras, a su madre Tish, y también Angelina Duplisea, modelo de tallas grandes.

La letra de la canción habla de las libertades y contiene un mensaje muy fuerte de empoderamiento femenino, donde se defienden las características únicas de cada mujer.