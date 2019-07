Las razones de Martínez para elegir a Villar En conferencia de prensa, Daniel Martínez anunció de forma oficial que eligió a Graciela Villar para completar su fórmula de cara a las elecciones de octubre. Villar se definió como una trabajadora y dijo que su universidad fundamental fue el movimiento obrero.

Actualizado: 05 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

“Les agradezco a todos, a los que me conocen y a los que no, y les pido que me den la oportunidad de concerme”, dijo Graciela Villar, exedila que fue la elegida por Daniel Martínez para completar la fórmula presidenciable del Frente Amplio, desde el local La Huella de Seregni.

Villar dijo que hasta que el Plenario no la respalde no será candidata “a nada”, porque creía en el FA y en su democracia. También saludó “muy especialmente” a Carolina Cosse, una de las precandidatas que obtuvieron menos votos que Martínez, “porque tuvo la valentía de someterse a un plebiscito público, porque trabajó, porque puso si inteligencia al servicio de acumular para el FA su cuarto gobierno”.

Además, mencionó a su padre, de quien dijo que sufrió sus “veleidades revolucionarias” desde sus 13 años. “Él quería una hija abogada que, por distintas cosas, y por ser sujetos de la historia, nunca llegó a concretarse, pero soy una trabajadora. Y reconozco en esto que mi universidad fundamental fue el movimiento obrero, fue allí peleando por los trabajadores fue que tuve mi mejor formación, donde tuve que desafiarme, aprender, crecer y formarme, junto a hombres como el Pepe D'Elía. En ese sentido, mi compromiso siempre es y ha sido por los pobres. Mi lucha no ha sido en absoluto para promoverme a cargos”, añadió.

Villar dijo que su compromiso actual con los frenteamplistas es convocarlos para pelear por un cuarto gobierno, “teniendo la fuerza fundamental de los jóvenes que son quienes van a recibir como en las Olimpíadas, esa llama que nos convocará a ser un mejor Frente Amplio, un mejor gobierno pero, sobre todo, una nueva utopía, escuchando a los jóvenes, resolviendo los problemas que tenemos en un mundo de hoy”.

Las cualidades necesarias

Antes que Villar habló Daniel Martínez, que dijo que “nunca estuvo en duda” en su cabeza que la compañera de fórmula tenía que ser mujer.

Añadió que no lo decía “por oportunismo electoral”, sino porque la búsqueda por terminar con la desigualdad de género tiene momentos históricos en los que deben brindarse oportunidades y “reconocer que no es verdad que no haya mujeres capacitadas para asumir responsabilidades, sino demostrar en la práctica que la fuerza política da la oportunidad para que las compañeras que tienen todas las capacidades iguales que los hombres tengan la oportunidad de tener responsabilidades de la máxima jerarquía”.

Dijo que para buscar a la compañera de fórmula le interesaba explotar dos líneas de trabajo diferentes. Una de ellas marcaba que tenía que llegar desde el movimiento social, -Derechos Humanos o la lucha medioambiental-, “la lucha por los valores que la sociedad necesita tanto para reivindicar y levantar”. La segunda línea marcaba una serie de elementos: “capacidad y experiencia de diálogo y gestión, de tratar de negociar buscando acuerdos con otras fuerzas políticas, que tuviera trayectoria, cercanía y trabajo en el territorio con la gente”.

Martínez mencionó que no faltaron nombres que calzaran con el perfil planteado pero que pensaron en Villar, alguien a quien conocía desde hace mucho tiempo, a partir de la militancia sindical y el surgimiento del PIT.

“Podemos decir con total conocimiento que reconocemos en Graciela Villar a la compañera que propongo al Plenario para que respalde como vicepresidenta: capacidad humana, capacidad de dialogo y conocimiento, dialogo con los sectores populares en el territorio, una gigantesca capacidad de negociación y compromiso con los sueños y las ideas que tanto a ella como a mí nos enamoraron hace tanto tiempo”, añadió.

Cerró diciendo que si le toca ser electo presidente, Villar será “la mejor compañera que es posible”.