“Disney llora la desaparición de Cameron Boyce” El actor estadounidense Cameron Boyce, estrella de la cadena Disney Channel, murió el sábado a la edad de 20 años en la ciudad de Los Angeles, confirmó el domingo el director de Disney, Robert Iger.

Actualizado: 09 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

"Disney llora la desaparición de Cameron Boyce, que tenía numerosos amigos entre nosotros y mucho talento, corazón y vida y era demasiado joven para morir", tuiteó Iger.

Según el sitio especializado en la vida de los famosos TMZ, Cameron Boyce, que seguía un tratamiento médico, murió a raíz de una convulsión mientras dormía.

Era conocido sobre todo por sus papeles en la series de Disney para adolescentes "Jessie", "Gamer's Guide to Pretty Much Everything" y en las películas "Los descendientes".

En el cine, había actuado en la película del francés Alexandre Aja "Mirrors" (2008).