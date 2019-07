HBO lanza servicio streaming y le quita Friends a Netflix

El nuevo servicio entrará en un ya muy congestionado mercado, que tiene además de Netflix, plataformas como Hulu y Amazon Prime Video, además de las que planea lanzar Disney, NBC Universal y Apple en el corto plazo.

"HBO Max reunirá la diversa riqueza de WarnerMedia para crear una programación y experiencias de usuario nunca antes vistas en una plataforma de streaming", dijo este martes Robert Greenblatt, presidente de WarnerMedia Entertainment.

Max contará con los vastos contenidos de Warner Media en cine y televisión, que incluyen éxitos como "Game of thrones" y "Friends".

La popular comedia de los seis amigos en Nueva York, que terminó en 2004, es, según versiones de prensa, uno de los shows más vistos de Netflix, que recibió la licencia para transmitir sus 236 capítulos en 2014.

Netflix, que raramente publica cifras de audiencia, pagó 100 millones de dólares para extender la licencia un año más en 2018, indicaron medios especializados.

"Sentimos mucho ver partir a 'Friends' al servicio de streaming de Warner a comienzos de 2020 (en Estados Unidos). Gracias por todos los recuerdos, chicos", escribió Netflix en Twitter seguido de un emoji de una tacita de café.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕