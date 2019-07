Cómo se alimentan los crudiveganos, y qué los diferencia de veganos y vegetarianos Agustina Vítola, licenciada en antropología, habló en No toquen nada sobre las características del crudiveganismo y de sus diferencias con el veganismo o el vegetarianismo.

13 de julio de 2019

Vítola, licenciada en antropología que realizó su tesis sobre crudiveganismo, explicó en No toquen nada de DelSol 99.5 qué define al crudiveganismo.

“Como elección se caracteriza tanto por los alimentos que privilegian, en general son más reconocidos por estas cosas, por ejemplo, el consumo muy frecuente de jugo verde, brotes, superalimentos, semillas activadas; y también por las cosas que no consumen, como el gluten, principalmente, los lácteos, los azúcares y todo lo que tiene que ver con refinados, lo más procesado e industrial”, explicó.

Si bien algunos los comparan con los celíacos, no tienen nada que ver ya que esta última se trata de una patología, mientras que los crudiveganos lo hacen como opción. Además, “los crudiveganos afirman que todos somos intolerantes al gluten, y no necesariamente que el síntoma sea más visible en algunos como en los celíacos”, añadió.

Otra característica fundamental del crudiveganismo tiene que ver con la forma en que manipulan y transforman el alimento, ya que el nombre deriva de que consumen alimentos crudos. Vítola contó que no someten a los alimentos a temperaturas superiores de 48° o 50°. Según explicó la antropóloga, el límite tiene que ver con que es la máxima temperatura del Sol en algunos lugares, por lo que “hay una justificación de que es una cocina solarizada”.

Vítola indicó que los crudiveganos consideran que “cuando se somete a los alimentos a una temperatura mayor a 48 o 50° hay una pérdida importante de sus propiedades energéticas y nutricionales”.

Otra clasificación que realizan de la comida es en alimentos fisiológicos y no fisiológicos. Los primeros son los que ellos privilegian (verduras, frutas, semillas, fermentados, etc) y “tiene que ver con los que serían más ancestrales, a los que el cuerpo ya estaría totalmente adaptado”. Por el contrario, los no fisiológicos, según ellos, “son los que se incorporaron hace poco tiempo en la historia evolutiva y el cuerpo aún no tuvo suficiente tiempo para adaptarse, principalmente, en cuanto al sistema digestivo y enzimático”.

Diferencias con veganos y vegetarianos

Vítola explicó también qué aspectos diferencian a los crudiveganos de los vegetarianos y veganos. Es lógico destacar que tienen en común que no consumen carne ni muchos productos animales.

“Los crudiveganos más vegetarianos consumen miel, hay otros algo más ortodoxos que no consumen ningún producto animal, esto es lo que los acerca”, comentó.

Los lácteos y procesados también son evitados por los crudiveganos, mientras que un vegetariano come perfectamente un bizcochuelo, una comida de olla sin carne, vegetales hervidos, golosinas o jugos industriales, cosas que no hacen los crudiveganos.

La diferencia está también en la justificación para no comer productos animales. Los crudiveganos lo hacen más para cuidar su salud, mientras que los otros dos tienen motivaciones más morales o filosóficas como el cuidado del medioambiente o de los animales.

“La crítica de crudiveganos a veganos y vegetarianos es que les dicen: ‘ustedes cuidan al otro, a los animales, al planeta pero, en realidad, tendrían que empezar por casa. Te tenés que cuidar a vos y a tu cuerpo’”, comentó Vítola.