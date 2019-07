Hablar sobre el suicidio: el cómo es la cuestión Los expertos dicen que se debe hablar sobre el suicidio y lo importante es hacer foco en el cómo. En ASSE funciona un línea de atención para cualquier persona desde hace un año.

Actualizado: 21 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Juan Triaca, integrante del grupo de salud mental de Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), habló sobre el primer año de la Línea Vida, que fue presentada el 17 de julio de 2018 pasado (0800 0767 - *0767). Este es un servicio de atención telefónica de carácter nacional, que tiene como objetivo contribuir a disminuir los intentos de suicidios a nivel país. Triaca dijo que el servicio es para cualquiera que crea que puede ser útil el servicio, un familiar, un vecino, un técnico, no solo la persona que siente deseo de suicidarse.

En este primer año de funcionamiento la línea recibió 2.600 llamadas. Triaca dijo que son pocas y tienen la capacidad para recibir más. Además, para destacar la importancia de difundir el tema, el psiquiatra contó que en el primer mes hubo 500 llamadas y las restantes se dieron en los siguientes 11 meses posteriores en los que se dejó de hablar de la línea.

Cuando alguien llama al 0800 se hace una catalogación del riesgo y se puede terminar con una recomendación a la persona de que consulte a un técnico cuando pueda, algo que pasó en 700 casos, pero cuando el riesgo es alto o extremo se llama al 105 o 911. Esto último pasó en 400 casos. En el resto fueron de riesgo moderado.

Los sábados y domingos son los días que tienen menos frecuencia de llamada. El pico es en los miércoles y jueves, con un pico entre las 20 y 21 horas. Los que tienen entre 20 y 40 años son los que más llaman al servicio. Según cifras oficiales, en Uruguay los que tienen las tasas de suicidios más altas son los mayores de 50 años, que casi llegan a 30 cada 100.000. Entre los que tienen de 70 a 79 años la tasa es 36,06 y en mayores de 80 es 35,81.

Las mujeres representan un 60% de las llamadas. Según cifras oficiales, en Uruguay el 76% de los que se suicidan son hombres.

Los suicidios son un problema en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se registran unos 800.000 por año y se estima que cada suicidio afecta directamente al menos a seis personas. Sin embargo, éste es un acto que puede ser prevenible porque no es un acto sorpresivo. “A quien no le pasó que un día sintió que su vida no le gustaba, pero el suicidio no es la salida. Eso es lo que hay que entender. Hay otras formas de cambiar las cosas”, dijo Gabriela Novoa, psicóloga de la ASSE, que estuvo al frente de un taller sobre el tema enfocado hacia el rol de los medios de comunicación.

Por su parte, la psicóloga Marilen Bettini, que también coordinó el evento, dijo que tampoco éste es un tema que se explica por un solo factor. Por ejemplo: lo dejó la pareja y se mató, perdió el trabajo y se mató. Todo el tiempo se presenta al suicidio como consecuencia de una sola cosa y eso no es así. Los expertos coinciden en que hablar sobre el tema es crucial y el gran desafío es cómo hacerlo.

Para los medios de comunicación existe una “Guía Prevención del Suicidio”, donde se plantea que existen pruebas científicas de las repercusiones de los medios en los comportamientos suicidas. Lo que se dice sobre el tema es un factor de riesgo y por eso en la guía se dan insumos a tener en cuenta para quienes se refieran al tema.

Lo que se debe hacer

• Suministrar información exacta acerca de dónde buscar ayuda

• Educar al público acerca de los datos sobre el suicidio y la prevención del suicidio, sin difundir mitos

• Informar sobre maneras de hacer frente a los estresantes de la vida o a pensamientos suicidas y sobre formas de obtener ayuda

• Tener mucho cuidado al informar sobre suicidios de celebridades

• Tener cuidado al entrevistar a familiares o amigos que estén atravesando un duelo por haber perdido a un ser querido

• Reconocer que los profesionales mismos de los medios de comunicación se pueden ver afectados por noticias sobre suicidios

Lo que no se debe hacer

• No destacar ni repetir innecesariamente las noticias sobre suicidios

• No utilizar un lenguaje que sea sensacionalista o normalice el suicidio, ni se presente el suicidio como una solución constructiva a problemas

• No describir explícitamente el método utilizado

• No facilitar detalles acerca del sitio ni la ubicación

• No usar titulares sensacionales

• No usar fotografías, material de video ni enlaces a redes sociales