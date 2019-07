“Cri, cri”: la respuesta del sistema político ante el pedido de transparencia El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil, dijo a No toquen nada que el sistema político aprueba normas para aparentar transparencia pero que en la práctica los organismos de control no tienen posibilidad de controlar.

20 de julio de 2019

Recientemente el Senado aprobó la ley de declaraciones juradas para los funcionarios públicos. Para Gil los avances normativos alcanzados con ese gesto son testimoniales

"¿Queremos hacer un organismo testimonial maquillándolo para que no haga mucho o queremos que sirva? Este directorio quiere que sirva y estamos haciendo lo que podemos. Tenemos que decir que estos proyectos sí, pero no. ¿Avanzan alguna cosa? Sí. En lo fundamental del proyecto de declaraciones juradas uruguayo que es detectar el enriquecimiento ilícito no se avanza casi nada, porque la apertura sin posibilidades de llegar a analizar el contenido es formal", señaló.

Gil dijo que cuando concurre al Parlamento a asesorar sobre leyes de transparencia sus opiniones no son tomadas en cuenta.

"La respuesta es 'cri, cri'. Nada. No hay un solo argumento, nunca nadie nos explicó por qué. Salvo lo que ves en algún acta, el miedo a transparentar, el miedo a control", dijo.

"Parecería que los organismos de control tenemos que hacer como que controlamos pero no controlar mucho", afirmó Gil.

Gil, que preside la JUTEP desde 2017, dijo que no le genera ningún problema ganarse la enemistad de la clase política porque no tiene ningún tipo de aspiración acceder a un cargo público

"No tengo ninguna aspiración, después de acá me voy para mi casa y me jubilaré. Eso me da mucha libertad, no le debo nada a nadie. Ninguno del sistema político me puede decir 'mirá, acordate...'. Esa posibilidad de autonomía con la mayor mala leche la disfruto pila. Me gusta sentir que hago lo que me parece bien, que a la vez es lo que mucho uruguayo está reclamando, entonces no tengo problema, si me piden el cargo se los daré, no estoy atado a ningún sillón y nunca lo estuve.

Para el presidente de la JUTEP, el sistema político tiene una concepción errada de la función pública.

Según Gil los funcionarios públicos que acceden a cargos de jerarquías deben ceder en derechos de privacidad

"Todo es secreto salvo que se justifique publicarlo. Creo que el razonamiento es exactamente al revés: todo debería ser público salvo que haya una razón para que no sea público. Que alguien me explique cuál es la razón para que no publiquemos el conjunto de los bienes de Ricardo Gil y que se sepa lo que tiene, porque no es un ciudadano común, es un funcionario público en un cargo de jerarquía. Tenemos que asumir que los funcionarios públicos con cargos de jerarquía tenemos que ceder ciertos derechos de privacidad para que el ciudadano nos pueda controlar", señaló.