Amado pedirá que proyecto de ley de debates no incluya a elecciones de octubre El diputado Fernando Amado, impulsor del proyecto de ley de debates obligatorios, dijo a No toquen nada que solicitará a la comisión que la ley no incluya las elecciones de octubre. El proyecto de ley, modificado por la bancada del Frente Amplio, sostiene que los debates deben darse en dupla, según los votos de las elecciones de nacionales de 2014. De ser así deberán debatir Daniel Martínez con Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi con Pablo Mieres. Para Amado legislar sobre nombres y partidos no es lo mejor.

Actualizado: 22 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS (Todos los derechos reservados)