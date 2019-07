Nacional e Inter chocan por octavos de Libertadores​ Nacional e Internacional de Porto Alegre se verán las caras el miércoles en el Gran Parque Central en duelo de ida de octavos de final de Copa Libertadores.

Actualizado: 24 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Para Nacional, la continuidad en un torneo que no gana desde 1988 es de importancia superlativa considerando que su papel en el Campeonato Uruguayo ha sido avaro en resultados en este 2019, aunque viene en ascenso. Además, el tricolor es el único equipo uruguayo sobreviviente en el torneo continental.

En tanto, el Inter tiene el objetivo confeso de obtener su tercera corona luego de los cetros de 2006 y 2010. El conjunto de Odair Hellmann se presentó con mayoría de suplentes el fin de semana ante su rival de todas las horas, el Gremio, también de Porto Alegre, para preservar su potencial de cara al duelo copero.

Nacional cerró segundo su participación en fase de Grupos de la Libertadores, en la llave E que ganó el paraguayo Cerro Porteño, en tanto su rival del miércoles terminó primero en el Grupo A, secundado por el argentino River Plate.

Lesiones en ambos bandos

Los DT Alvaro Gutiérrez y Hellmann tendrán que lidiar con situaciones complicadas en sus planteles.

Nacional perdió a su arquero titular, el panameño Luis Mejía, por un dolor en la espalda el fin de semana, y fue sustituido por la reciente incorporación tricolor, Sergio Rochet, que podría tener su segundo partido con el 'bolso' contra un rival de peso como el Inter.

También es duda el volante Rafael García por una sobrecarga de aductores.

En Inter, el capitán Rodrigo Dourado y el defensa central José Carlos Cracco, "Zeca" serán baja por lesión.

Los 'gaúchos' contarán con su principal carta ofensiva, el delantero de la selección peruana Paolo Guerrero, goleador de la última Copa América.

"La Copa América me ayudó mucho. Necesitaba ritmo. Me siento feliz por no haber parado. Seguí jugando y eso me hace sentir bien", dijo el potente delantero según declaraciones reproducidas por el sitio peruano Líbero.

Estadio complicado

El partido tendrá lugar a partir de las 19:15 en el Gran Parque Central.

Será arbitrado por el argentino Néstor Pitana, secundado en las bandas por sus compatriotas Gabriel Chade y Julio Fernández.

Estas son las alineaciones probables de los equipos:

Nacional: Sergio Rochet - Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Matías Viña - Gabriel Neves, Gustavo Lorenzetti, Mathías Cardaccio, Sebastián Fernández - Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio. DT: Álvaro Gutiérrez.

Internacional: Marcelo Lomba - Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago, Uendel - Nonato, Rodrigo, Nicolás López, Rafael Sobis - Andrés D'Alessandro, Paolo Guerrero. DT: Odair Hellmann.

(AFP)