Tabata Amaral: quién es y por que se volvió la diputada más polémica de Brasil Tabata Amaral habló con No toquen nada desde Brasil. Ella se volvió persona non grata para la mayor parte de la izquierda brasileña al votar a favor de la reforma de pensiones en Brasil, hace dos semanas. Antes considerada una promesa de la izquierda, hija de una familia humilde licenciada en ciencia política y astrofísica en Harvard, Tabata se volvió villana en el espectro político en que transita.

Actualizado: 26 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Entrevista de Denise Mota, emitida en No toquen nada.

La primera votación de la reforma previsional tuvo 379 votos favorables, bastante más que los 308 necesarios. Aún falta otra votación en la Cámara, prevista para agosto, y dos en el Senado porque esta propuesta tiene un régimen de votación diferente, al ser un proyecto que cambia la Constitución.

El voto más comentado fue el de Tabata Amaral, diputada federal de 25 años del partido de izquierda PDT. Amaral contrarió las directrices de su fuerza política y votó a favor del cambio en las reglas de jubilación de los brasileños. Ahora enfrenta el riesgo de ser expulsada de su partido.

Amaral conversó con la columnista de No Toquen Nada Denise Mota sobre su situación, el momento actual del Congreso brasileño y las tensiones con el gobierno de Jair Bolsonaro, además de su visión sobre lo que ve como la falta de una izquierda que “acepte el disenso”.

La conversación empezó por el centro de la polémica: si ella se considera de “centro izquierda”, cómo se define, ya que la izquierda en su gran mayoría, empezando por su partido, no la considera una igual.

“Yo me siento de centroizquierda porque los social es mi mayor preocupación. Pero creo que hace falta algún grupo de centroizquierda que sepa que uno no puede ignorar la economía. Así es que yo puedo colaborar”, afirmó. Su intención es que haya un espacio que además de lo social también piense en la resposabilidad fiscal.

Tabata parece estar dispuesta a devolver las críticas que viene recibiendo y dice que una parte de la izquierda “dejó de entender el proceso histórico” y que su preocupación es que “esta izquierda en Brasil no permita ningún pensamiento distinto”.

“Me entristece mucho todo lo que está pasando en Brasil ahora. Primero que alguien diga que no soy suficientemente de izquierda marca la arrogancia de la izquierda en Brasil que hace mucho tiempo dejó de comunicarse con la sociedad”, lamentó. “No creo que otra persona me pueda decir dónde debería estar y qué opino porque yo lo tengo muy claro y me parece que soy muy coherente con mi posicionamiento”, agregó.

La legisladora dijo que es preocupante que una parte de la izquierda se “destruya” y no admita que puede haber un pensamiento distinto. “Se dedican más a combatir todo lo distinto que pueda surgir en la izquierda que a combatir lo que está pasando en Brasil. Es un año muy difícil para las personas en términos de empleo, de educación, de oportunidad, la población está completanente sin esperanza. Me entristece que la mayor preocupación de una parte de la izquierda sea no permitir un pensamiento distinto”, dijo.

También conversamos sobre Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista estrella de los demócratas estadounidenses que tiene un pasado parecido al de Tabata y con quien frecuentemente la prensa la solía comparar en Brasil.

“Yo me identifico con la trayectoria. Salió de una comunidad muy pobre, nunca se vio en la política y luchando y con la ayuda de mucha gente, consiguió ascender al Congreso. Entonces para mí es demasiado bonito y muy inspirador verla ahí”, señaló.

Tabata se volvió conocida para el brasileño común y ganó respeto en el Congreso, después de una interpelación dura y muy comentada, este año, al entonces ministro de Educación Ricardo Vélez, que terminaría echado por Bolsonaro ocho días después.

Justamente, la educación es la especialidad de la diputada federal. “Yo creo que algunos representantes del gobierno como el propio presidente sienten una misión mesiánica de combatir lo que llaman 'marxismo cultural' que hasta el día de hoy no termino de entender lo que significa. El problema es que esta lucha contra la izquierda y lo que sea que está dentro de la cabeza de ellos, la están haciendo dentro de la educación, creen que es ahí que pueden cambiar la cabeza de las personas. Con eso los principales de Brasil siguen amenazados, vimos todos los cortes de plata que están pasando, el ministro cada día divulga informaciones que son incorrectas, que son falsas, nadie entiende lo que está pasando. Me da miedo y me preocupa que no solo no se avance en la educación en Brasil sino que esa guerra ideológica destruya lo que conquistamos en los últimos años”, afirmó.

La legisladora prevé un aumento de tensiones entre el Legislativo y el gobierno Bolsonaro en los próximos meses, a pesar de la votación favorable reciente de la reforma de jubilaciones.

“Si el gobierno no cambia su actitud respecto al Congreso creo que va a tener muchas dificultad de hacer cualquier cosa. Es algo que le va a tocar a Bolsonaro justamente por la manera en la que él actúa, nadie sabe cómo se va a comportar. Está en su mano seguir haciendo como si estuviera en campaña, contra todos y solo preocupado con las cuestiones que les preocupan a los conservadores o de verdad va a bajar un poco y hablar con la gente. Así se hace en la democracia”, afirmó.