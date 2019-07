Presidenciables se comprometieron contra contaminación en los océanos Los candidatos presidenciales Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi y Pablo Mieres se comprometieron a luchar contra la contaminación en aguas oceánicas.

Actualizado: 27 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Durante la primera conferencia sobre el tema en Uruguay, evento que contó con la presencia de expositores de diversos países expertos en la materia, los políticos, quienes fueron reconocidos por la organización Oceanosanos, opinaron sobre el asunto.



Martíne remarcó que la cantidad de plástico que acaba en el agua diariamente causa la muerte de muchos animales.



Además, resaltó que por vía "directa o indirecta", las personas comen unos 5 gramos por semana de plástico.



"Si nos lleva a reflexionar eso me parece que estamos locos y seríamos irresponsables", subrayó Martínez.



Asimismo, señaló que tiene el "absoluto y total compromiso" de hacer "una guerra" contra los plásticos de un solo uso y los envases innecesarios, la que comparó con la que se hizo en el país contra el tabaco.



Lacalle Pou aseguró que los océanos le "dan vida" a la gente y se los está matando desde la tierra.



También dijo que el reconocimiento recibido es un "compromiso" y un recordatorio para que tengan los candidatos en caso de ser electos.



Talvi puntualizó que la situación de los océanos "no es solo un tema de calidad de vida y salud humana", si no también "un tema económico".



Por ello, destacó que su programa de gobierno "apunta a una estrategia de desarrollo económico que va de la mano de la protección de las aguas, de la biodiversidad y de los suelos".



En su misma línea, Mieres dijo que su partido "está comprometido con el medioambiente" y en su programa de gobierno "plantea la creación de un ministerio" que se especialice en la materia.



"Creo que hay que darle a este tema jerarquía institucional y por lo tanto el poder y los recursos que realmente se merecen", concluyó.



Por otra parte, el uruguayo Andrés Milessi, uno de los conferencistas, enfatizó que "es loco" que su país haga por primera vez un evento de este tipo si se tiene en cuenta la superficie que tiene de océano y de mar territorial.



El especialista también expresó que la contaminación que hay es "severa" y la ciudadanía tiene que "tomar conciencia" de la situación.



"Nosotros estamos contaminando, nosotros pusimos el plástico en el mar, nosotros pusimos el plástico en la tierra. Tenemos que tratar de evitar su uso o hacerlo lo menos posible y lo más importante, reciclar", aseveró.



Finalmente, Milessi dijo que es "interesantísimo" que los candidatos asistieran al evento y confesó que le gustaría que el tema se ponga en agenda y se generen "políticas de estado para la conservación de los océanos".

EFE