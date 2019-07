El Rey León es más fuerte que Tarantino en la taquilla norteamericana "El Rey León" conservó este fin de semana su liderazgo en las taquillas norteamericanas a pesar del buen inicio de la última película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in... Hollywood", según cifras provisorias de la empresa especializada Exhibitor Relations publicadas el domingo.

Actualizado: 28 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

