Argentina licita gasoducto que puede facilitar el gas natural a Uruguay En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri lanzará una licitación pública para la construcción de un gasoducto que conducirá el gas extraído desde el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta la provincia de Buenos Aires.

Actualizado: 31 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Según informó el gobierno argentino, el objetivo es que la construcción de la primera etapa del gasoducto esté completa para el invierno de 2021.

La obra le permitirá a Argentina un ahorro de 240 millones de dólares anuales, ya que reemplazará la importación de Gas Natural Licuado (GNL) por producción doméstica.

La noticia puede tener impacto en Uruguay porque el gas por cañería que se distribuye en el país llega de Argentina, que es el único proveedor.

El ingeniero Ernesto Elenter, de SEG Ingeniería, analizó en No toquen nada las posibilidades para el gas por cañería, que el Estado asumirá transitoriamente en un mes, cuando se concrete la salida de Petrobras y las buenas posibilidades para el gas natural después del gasoducto. esto sería recién en 2021.

“Lo que hay es una restricción de transporte no de gas. Los pozos están, ya hay mucha inyección de gas a la red pero hay una restricción sobre todo en invierno. No todo ese gas llega desde la cuenca gasífera hasta Buenos Aires que es el centro de demanda y eso hace que no siempre esté tan disponible para Uruguay. Pero lo va a estar. Argentina ya decidió hacer otro gasoducto en paralelo, o sea que todo conspira para que el gas narural para que el gas natural vuelva a florecer”, explicó.