Wanderers no pudo con Corinthians El brasileño Corinthians clasificó este jueves a cuartos de final de la Copa Sudamericana al derrotar 2-1 (global 4-1) a Wanderers en el Gran Parque Central.

Actualizado: 02 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Los goles del 'Timao' en Montevideo fueron de Wagner Love (47 y 61 minutos), y para el local descontó el chileno Cristian Bravo al minuto 50.

Corinthians, que había derrotado 2-0 a Wanderers en la ida, se medirá ahora con el también brasileño Fluminense en cuartos de final.

'Timao' superior

Corinthians marcó su superioridad desde el comienzo del partido.

Wanderers se salvó a los tres minutos de juego cuando un córner alcanzó el área y Damián Macaluso -clave para evitar la caída de la valla local en varias ocasiones- salvó en la línea un cabezazo visitante.

El partido fue siempre de trámite dinámico, con los dos equipos buscando el gol desde el arranque: Wanderers por acortar distancias tras caer 2-0 en la ida en Brasil, y Corinthians tratando de rematar el duelo rápido con un gol de visitante.

El conjunto brasileño tenía en Wagner Love al creador de juego, abriendo el balón hacia las bandas y generando espacios que obligaban a Wanderers al desgaste. Además, el Corinthians lograba cortar el avance del conjunto 'bohemio' en tres cuartos de cancha y el anfitrión no encontraba el camino al arco defendido por Cássio.

Corinthians tuvo una chance clara de gol pasado el primer cuarto de hora con un centro que llegó hasta Wagner Love quien, marcado por la defensa rival, no logró controlar por fortuna para Wanderers.

Wanderers no encontraba la forma de llegar con contundencia y los minutos corrían en su contra. Pero Corinthians sí: a los 29 Mateus Vital desbordó por derecha y metió un centro rasante hacia atrás que alcanzó a Matheus Jesus quien remató fuerte al medio del arco para una notable atajada de Ignacio De Arruabarrena.

El conjunto brasileño dominaba el encuentro y de milagro no anotó Matheus Jesús cuando disparó desde fuera del área apostando a sorprender a De Arruabarrena, quien vio pasar el balón que se estrelló contra el ángulo derecho de su valla.

El choque se fue al descanso 0-0.

Final de un sueño

A la salida del vestuario a los 47, Wagner Love abrió el marcador para Corinthians tras un centro desde la mitad de cancha para Ramiro que remató, dio en el palo, y Love le ganó la patriada a la defensa del local, que veía esfumarse sus esperanzas de continuar en la Copa Sudamericana.

Para el Corinthians en tanto, el choque contra el Fluminense, que eliminó a otro uruguayo, Peñarol, esta semana, se veía más cerca.

Wanderers no se amilanó, y a los 49 un formidable remate de Cristian Bravo que no logró contener Cassio igualó el partido en una fría noche montevideana. No le alcanzaba a Wanderers para empezar a soñar, pero al menos dejaba el encuentro en paridad.

El partido se jugaba sin descanso y el dúo Ramiro-Wagner Love hizo de las suyas cuando un pase en profundidad llegó a Ramiro que habilitó al 9 quien de cabeza remató solo ante De Arruabarrena a los 61 minutos de juego, para sentenciar la eliminación del conjunto 'bohemio'.

Gustavo pudo tener el tercero a los 81 pero tapó con habilidad De Arruabarrena.

El último remate para Wanderers fue de tiro libre en los pies de Federico Barrandeguy quien por poco no conectó al arco.

Wanderers se despidió así de la Sudamericana con global 1-4 a favor del Corinhthians.

AFP