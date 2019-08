Comenzó Festigame en Chile, el más grande festival de videojuegos en la región El festival de videojuegos Festigame, el evento gamer más grande de Chile y uno de los más importantes de Latinoamérica, arrancó este viernes una nueva edición con el estreno de videojuegos nacionales e internacionales, la muestra de nuevas tendencias y destacados invitados internacionales.

Actualizado: 03 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Según los organizadores, desde el 2012, el evento ha sido vitrina exclusiva de títulos que en sus respectivos momentos aún no habían salido al mercado, dentro de los que se destaca Gears of War 4, Jump Force, Super Smash Bros. Ultimate, Star Wars Battlefront, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain y Super Mario Maker.

Festigame 2019 contará con cinco invitados internacionales, siendo Ed Boon, cocreador de Mortal Kombart, la visita ilustre para esta nueva versión que los fanáticos podrán gozar viernes, sábado y domingo.

Boon, programador de videojuegos estadounidense está considerado una leyenda en el mundo gamer, tras la creación del popular juego de combate, el que ha llegado a marcar a distintas generaciones.

Otro de los invitados al evento es Johnathan Wendel, más conocido como Fatal1ty, reconocido jugador de esports, quien alcanzó su fama a partir de 1999 cuando obtuvo el tercer lugar en Frag 3 de Quake III Arena.

En el evento masivo también estarán presentes Valentina Kryp, Adami Langley, Carmen Pilar y destacados artistas cosplayer internacionales.

Como todos los años PlayStation, entre otras muchas industrias, se hará presente en FestiGame donde los apasionados a estos juegos podrán disfrutar de ponerse en la armadura de uno de los destacados vengadores en "Iron-Man VR" o demostrar todas sus habilidades como cazadores en "Monster Hunter World: Iceborne".

También se podrán dedicar a explotar su imaginación con "Dreams", el título en desarrollo de Media Molecule, empresa detrás de éxitos como LittleBigPlanet o Tearaway.

A su vez, Nintendo dirá presente una vez más en esta FestiGame 2019 con varios esperados títulos: The Legend of Zelda: Link's Awakening y Luigi's Mansion 3 antes de su lanzamientos, en septiembre y octubre respectivamente, para Nintendo Switch.

Carola Campos una de las fanáticas presentes en Festigame señaló a Efe que la feria ha sido muy entretenida. "He encontrado muchos cosplay (disfraz), con muchos puestos de juegos, incluso más que en otras ediciones", aseveró.

Por su parte, Carlos Santiago, señaló que el evento tiene mucho contenido. "Se puede pasear, disfrutar. Esta buenísima y hay juegos exclusivos", añadió.

FestiGame es un festival de videojuegos, cultura gamer y entretención familiar, que se celebra en Santiago desde el año 2012 y que ha sido catalogado como el evento gamer más grande de Chile y uno de los más importantes de Latinoamérica, realizando versiones tanto en Chile como en Colombia.

(EFE)