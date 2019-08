La brasileña Valentina Sampaio, primera modelo trans de Victoria's Secret La brasileña Valentina Sampaio será la primera modelo trans de Victoria's Secret, una decisión que llega después de las polémicas palabras del director de márketing de la firma de lencería sobre la inclusión de género en sus desfiles.

Actualizado: 05 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Valentina Sampaio, de 22 años, estará presente en uno de los nuevos catálogos de Pink, la línea más juvenil de Victoria's Secret, que la firma lanzará a mediados de agosto, confirmó este lunes a Efe la asesoría de prensa de la modelo.



La brasileña publicó recientemente una imagen en albornoz, realizada en los bastidores de una sesión de fotos, y con la leyenda "Backstage click @vspink". Sus palabras desencadenaron un aluvión de felicitaciones por parte de cientos de usuarios en Instagram.



La modelo publicó más tarde un breve vídeo en el que pedía a sus seguidores que "nunca dejen de soñar", junto a los hastags "representatividad", "diversidad" y "fashion", entre otros.



El anuncio de la joven se produce meses después de las polémicas razones ofrecidas por el director de markéting de la firma, Ed Razek, para no contratar a una modelo trans para sus desfiles.



"¿Y por qué no? Porque el show es una fantasía", argumentó Razek.



Valentina Sampaio ya hizo historia en 2017, cuando fue portada de la prestigiosa revista de moda francesa Vogue París, considerada una de las publicaciones de referencia en el mundo de la moda.



"Nada la diferencia de Gisele, Daria, Edie o Anna, salvo un pequeño detalle: Valentina, la 'femme fatale', nació niño. Un detalle que no nos gustaría tener que subrayar porque es un accidente en la vida de esas mujeres que imaginamos que a ellas les gustaría olvidar", dijo entonces la redactora jefe de Vogue París, Emmanuelle Alt, en el editorial.

(EFE)