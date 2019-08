“No estamos preparando una economía con cepo, perseguidora de inversores” Alberto Fernández, ganador de las elecciones primarias en Argentina y casi seguro futuro presidente de ese país, dio su primera entrevista tras las PASO.

Actualizado: 13 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Alberto Fernández, cuya compañera de fórmula es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, obtuvo el 47,66% de los votos en las elecciones primeras. Ese resultado lo convierte en virtual futuro presidente del país ya que Mauricio Macri solo alcanzó el 32,08%.

En una entrevista con el canal NET, Fernández respondió a la conferencia de prensa en la que Macri advirtió sobre los riesgos de que vuelva a ganar el kirchnerismo.

"Lo vengo diciendo desde hace tres años y medio. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. El tema es que el kirchnerismo ya gobernó, el mundo conoce lo que hizo", había dicho el presidente argentino al valorar el desfavorable resultado de las elecciones de este domingo.

“Es lamentablemente lo que pasa cuando un gobierno durante tanto tiempo no dice la verdad sobre la economía y un día la verdad se aparece”, le respondió Fernández.

“Lo único que me queda para decirle a la gente es que no estamos preparando una economía cerrada, con cepo, perseguidora de inversores. Eso no soy yo, nunca fui eso. Yo fui crítico del cepo, fui crítico de Moreno, de sus intervenciones sobre la economía. ¿Por qué dice eso el presidente?”, preguntó el candidato del Frente de Todos.

La periodista María O'Donnell le dijo que Macri se refería al kirchnerismo. “Es otra mentira del presidente porque yo tomé mucha distancia sobre esas cosas de ese tiempo porque además no sirvieron, fueron malas medidas, no sirvieron”, respondió el candidato.

Fernández consideró abierto el canal de diálogo con Macri. “Si Macri lo necesita yo voy mañana a hablar con él. Pero lo que no quiero es mentirle a la gente como hace Macri”, afirmó.

“Yo no puedo resolver nada, lo va a resolver Macri. Hablar hablo pero esto no es un problema de esta naturaleza. Si yo hablo y el presidente anda diciendo que quien lo va a suceder quiere construir una Venezuela, el problema lo está creando presidente, no lo estoy creando yo”, lamentó.

Fernández dijo que no quiere caer en default y advirtió que ese sería el resultado de las políticas aplicadas por Macri

“Yo no quiero caer en default, es muy costoso salir del default. Ahora, Macri nos dejó en default. Si nosotros no tuviéramos el auxilio del Fondo Monetario Internacional, Argentina estaría en default. El manejo que hizo Macri de los recursos del Fondo fue patético. Cuando dice Macri que hay que medir porque con un gobierno kirchnerista, como dice él, no va a haber futuras inversiones... ¿qué inversiones trajo Macri? Se fueron todos los semestres, no trajo nada Macri”, afirmó.