“No he visto que haya ideología de género en el gobierno” La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, dijo que no tienen ninguna vinculación con un movimiento ProVida y que ella adhiere a una perspectiva de género en las políticas públicas.

23 de agosto de 2019

El candidato a presidente por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo en una entrevista con No toquen nada que va a “priorizar una agenda pro vida” durante una recorrida por el interior del país.

Yo estaba con él, fue en una conferencia de prensa. A Luis le preguntaron si iba a derogar la ley que despenaliza el aborto y él empieza a decir que nosotros tenemos una concepción pro vida, pero no identificada con el movimiento ProVida, no hay ninguna vinculación. Dijo pro vida como pro activo, de movimiento. Pero nosotros no vamos a derogar ninguna de las leyes y entiendo que al decir eso se haya desencadenado una identificación con el movimiento”, explicó Argimón en entrevista con No Toquen Nada (DelSol FM).

La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional dijo también que ella acompaña una perspectiva de género en las políticas públicas, pero no adhiere a ninguna. “Me parece que desde el gobierno se acompañó una agenda internacional, con una visón sobre determinadas ‘minorías’ que tienen hasta líneas crediticias de acción. Pero hablar de ideología me parece demasiado. Yo comparto que haya una perspectiva de género en la elaboración de las políticas públicas, hay minorías a las que había que tenderles la mano y colaborar, pero con ideología no comparto y no he visto que haya tampoco en el gobierno. Son instancias de acción, estrategias políticas, pero no veo nada que me haga pensar que nosotros tenemos instalada una ideología de género”, sostuvo.

Argimón recordó que votó en contra la primera ley que proponía despenalizar el aborto porque entendía que se debía poner el foco en las causas. “Pero esto se plebiscitó después, la población fue categórica y eso se respeta. Estuve siguiendo el tema en estos años, por lo menos en Montevideo, se que la implementación fue cuidadosa y que se siguió un protocolo. Pero no profundicé. Sé que se hicieron evaluaciones y que según se manifestaba muchas mujeres desistían de hacer la práctica y otra seguían con acompañamiento médico. Lo que está en funcionamiento, está en funcionamiento”, agregó.