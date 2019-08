Partido Digital logró proclamar su fórmula en su “actividad más grande” El Partido Digital pudo reunir a los convencionales suficientes para aprobar su fórmula para octubre.

Actualizado: 26 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Después de haber quedado a 30 convencionales del quórum necesario el fin de semana anterior, este sábado el Partido Digital logró reunir a 280 convencionales en Montevideo y aprobó la candidatura de Daniel Goldman y Diego Ruete.

Justin Graside, presidente del partido, comentó a No toquen nada las sensaciones después de haber logrado revertir la convención fallida de la semana anterior.

“Para el Partido Digital significó además la actividad más grande que ha tenido en su historia. Tenemos 280 personas que estuvieron, gente que vino toda la noche en un ómnibus desde Bella Unión, desde Salto. Mostró que el Partido Digital es una fuerza que tiene raíces en todo el país, que ya habíamos estado trabajando en forma digital pero que no renegamos del cara a cara. Este sábado lo disfrutamos muchísimo, fue una forma de unir el mundo digital con el analógico”, afirmó.

Graside también comentó alguna de sus ideas de por qué no se llegó a los 251 convencionales necesarios en el primer intento.

“La gente no entendía del todo por qué era importante esto. Por qué era importante ir y cuáles eran las consecuencias de no lograrlo. Creo que ahí estuvo la gran falla. Algunas cosas de logística y el no haber comunicado de forma tan fuerte las consecuencias de no lograrlo. Por esos faltaron 30 convencionales en la primera convención”, señaló.