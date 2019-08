Repartidores trabajan sin empresa, protección ni cédula La proliferación de aplicaciones para el reparto de mercaderías ha pauperizado las condiciones de trabajo en este sector. La realidad llega a extremos en los extranjeros que pueden trabajar sin cédula ni ninguna protección social.

Actualizado: 26 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Andrés Palermo, presidente del Sindicato Único de Repartidores, dijo en No toquen nada que el 80% de los repartidores trabaja en la informalidad. El sindicato tiene unos 400 afiliados sobre un total de 8.000 trabajadores. Más del 50% está en Montevideo.

El salario que perciben es de unos 18.000 pesos líquidos y con la propina obtienen un 50% más en promedio.

El costo promedio de 100 pesos por día en nafta y el equipamiento necesario lo pone el trabajador.

Palermo dijo que hay tres formas de contratación. La clásica, en la que la casa es la que contrata directamente al repartidor, es la que más se ha reducido pero la que paga mejor. Luego está el servicio de cadeterías donde una empresa contrata a los repartidores y ofrece los servicios a otras empresas. Por último está la situación de las aplicaciones, como Pedidosya.

El salario que perciben es de unos 18.000 pesos líquidos y con la propina obtienen un 50% más en promedio.

Este empresa contrataba en relación de dependencia pero la irrupción de otros actores en el sector ha deteriorado el mercado de trabajo. Las contrataciones se dan en formato de empresas unipersonales y muchas veces los repartidores llegan a trabajar sin tener una unipersonal abierta, denunció Palermo.

El sindicalista dijo que en Pedidosya hay unos 350 repartidores en relación de dependencia y otros 200 contratados como unipersonal.

En el caso de Globo las contrataciones se dan como unipersonal, afirmó.

“En el resto de las empresas vos entrás a trabajar y si no tenés empresa trabajás igual. Ahora están pidiendo el carné que da Inefop para los que andan en moto pero no te piden nada más”, dijo Palermo.

El carné de Inefop es el que certifica que el trabajador hizo el curso que brinda ese organismo para concientizar a propósito de las medidas de seguridad en el tránsito e informar sobre la legislación laboral en Uruguay.

"Vos bajaste la aplicación, tenés una moto, comprás una moto, GPS y salís. Ni siquiera la cédula, van con pasaporte”.

—Palermo.

Se estima que hay unos 1.000 trabjadores extranjeros en el sector, fundamentalmente venezolanos y cubanos. Palermo afirmó que desde el sindicato pelean porque tengan los mismos derechos que los trabajdores uruguayos.

“Estas aplicaciones lo que hacen es que cuando llegás, no tenés otra posibilidad, agarrás y salís a trabajar. Inclusive las empresas de seguridad no te dan trabajo hasta que no tenés la cédula. Esto, no. Vos bajaste la aplicación, tenés una moto, comprás una moto, GPS y salís. Ni siquiera la cédula, van con pasaporte”, afirmó Palermo.

“No tenemos nada contra los extranjeros. Queremos que entiendan que tienen los mismos derechos que nosotros”, agregó.