“No llegó alcoholizada ni había ido a bailar, fue un tema de necesidad” La madre del bebé que murió por muerte súbita la Noche de la Nostalgia sufrió amenazas e incluso denunció que su casa fue robada mientras estaba en el juzgado.

Actualizado: 28 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Su abogada, la defensora pública Claudia Baliero, dijo esta mañana en Doble Click de DelSol que la madre está con sus otros tres hijos a pesar de que ellos fueron realojados en casa de familiares en Montevideo.

La condena a la mujer fue acordada en proceso abreviado y consiste en una pena de prisión de 8 meses a cumplir en régimen de libertad vigilada (que no es lo mismo que prisión domiciliaria) por un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

La fiscalía no responsabilizó a la mujer directamente por la muerte del niño de seis meses porque según la autopsia la causa de muerte fue natural y no había signos de maltrato ni perfil de abandono del bebé ni de los otros hijos de la mujer. Sí se la condenó por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad por no haber dejado a sus hijos a cargo de un mayor de edad. Quien quedó a cargo fue su hija mayor que tiene 12 años.

Del pedido de formalización publicado por Fiscalía se desprende que la mujer, que es trabajadora sexual, salió a trabajar la noche del 24 de agosto con un cliente que la contrató para que lo acompañara toda la noche. Ella salió de su casa en Ciudad del Plata a las 23:30 cuando sus hijos estaban durmiendo. También que se comunicó con su hija de 12 años en la noche para saber si estaba todo bien.

El tema judicial de la tenencia de los niños pasó a Montevideo, en sintonía con el lugar donde quedaron instalados los niños después de la muerte de su hermano.

La abogada de la mujer, Claudia Baliero, dijo que ella manifestó desde un primer momento querer seguir a cargo de los niños y cuestionó la condena social que sufrió la mujer cuando se difundieron los primeros datos de la noticia de la muerte del bebé.

"Fue condenada socialmente antes de escucharla. No es así: no llegó alcoholizada ni había sido a bailar, fue un tema de necesidad", expresó.

La mujer "manifestó que esa noche estaba trabajando, ya que es trabajadora sexual, habiendo sido contratada por un masculino para brindarle sus servicios durante toda la noche, y acompaflarlo en diversos puntos de la ciudad de Montevideo", dice el fallo.

Se retiró de su hogar a las 23:30, "momento en el que todos los menores quedaron durmiendo". En la madrugada le envió mensaje de texto a la hija de 12 años, quien ejercía los cuidados de sus otros hermanos menores, la cual le respondió que estaba todo bien.

"El informe de autopsia realizado por ITF, constata que se descartan todo indicio de violencia física sobre el cuerpo del bebé fallecido, a la vez que la causa de muerte seria una muerte natural, más conocida como muerte súbita", agrega.