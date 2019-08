Ley de medios y educación en el conversatorio de candidatos en la Masonería Por primera vez los candidatos a la presidencia participaron de un conversatorio en la sede de la Masonería del Uruguay.

Actualizado: 29 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

El frenteamplista Daniel Martínez, el nacionalista Luis Lacalle Pou, el colorado Ernesto Talvi y el independiente Pablo Mieres fueron consultados por tres temas: libertad, igualdad y fraternidad.

A partir de estos planteos como punto de partida, algunos propusieron derogar la ley de medios cuando se habló libertad, se generó un intenso intercambio sobre educación vinculado con la igualdad de oportunidades y todos cuestionaron a los discursos xenófobos cuando los consultaron sobre fraternidad.

La apertura del conversatorio estuvo a cargo de José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, que en este caso habló en su condición de Gran Maestro de la Masonería. “La democracia y los valores humanistas están siendo cuestionados por los populismos de izquierda y de derecha. Y por las corrientes teocráticas y fundamentalistas que en muchos casos no dudan en recurrir al terrorismo. En ese marco la dicotomía izquierda y derecha no alcanza para interpretar y comprender las actitudes y los fenómenos sociales de nuestro tiempo. Una vez más, como ha ocurrido en otras veces a lo largo de la historia, la dicotomía es entre la cultura liberal y la autoritaria. Izquierda y derecha son posiciones que las personas adoptan en el marco de cada una de esas culturas. Buena parte de la confusión en la que vivimos y de la dificultad que tiene nuestras sociedades para resolver muchos de sus problemas parten de no entender esta cuestión y seguir a moldes perimidos. Sepan que cuentan con los masones del Uruguay para promover la cultura liberal y para darle a los principios y valores humanistas su verdadero sentido y alcance, premisa indispensable para alcanzar una sociedad más libre y más justa”, dijo.

Libertad y ley de medios

La pregunta “¿cómo garantizar la libertad de pensamiento?” fue el primer punto de partida para los intercambios. Pablo Mieres dijo que se debe derogar la ley de medios y fue aplaudido por el auditorio.

“Afecta la libertad en sentidos muy variados. Comparto la frase que dijo Danilo Astori hace algunos años: la mejor ley de medios es la que no existe. Después el ex presidente José Mujica lo secundó y dijo que si le presentaban una ley la tiraba a la papelera. Finalmente aprobaron una ley de medios, que tiene alrededor de 200 artículos, controlando a los medios de comunicación”, afirmó.

Lacalle Pou habló después que Mieres y manifestó que estaba de acuerdo con el planteo. “Las coincidencias que yo estoy diciendo en campaña que tenemos con los partidos de oposición, ya encontré la primera con Pablo. Es una ley de medios que es instrumental a una forma de entender el gobierno, que parcializa y que actúa desde el poder y filtra o calla algunas opiniones”, sostuvo.

Martínez no pudo responder a esto porque fue el primero en hablar y Talvi, que le siguió a ambos, no se refirió al tema.

Igualdad y educación

Este fue el intercambio más fuerte del conversatorio. El planteo de reflexionar sobre la igualdad derivó en las propuestas de los candidatos sobre la educación.

Talvi fue el primero. “Esta decadencia viene de larga data, no es que no se han intentado hacer cosas en los últimos 15 años, pero fracasamos. Mejor que lo asumamos y que encaremos lo que tenemos que encarar. Primero como bomberos vamos a tener que salir a desplegar en los cinturones de pobreza 136 liceos públicos modelo, con una propuesta organizacional, pedagógica, de excelencia académica, de comunidad, familia y contención, que le permita a chiquilines que hoy nacen con la suerte sellada, simplemente por el barrio en el que nacen, condenaos a una vida sin futuro, darles otra trayectoria de vida, otro futuro posible. Y vamos a tener que como arquitectos ir a una transformación integral del sistema educativo, tal y cual la planteó José Pedro Varela en el siglo XIX, pero para los desafíos del siglo XXI”, expresó.

Los cuatro aplaudieron cuando terminó de exponer. Luego fue el turno de Lacalle, que propuso enviar a “los mejores docentes a los lugares donde más se los necesita”. “Si hay que pagarles más, yo me voy a hacer cargo de pagarles más porque van a estar con los niños, jóvenes y adolescentes que más necesitan de esa instrucción”, afirmó.

Mieres le siguió y también hizo foco en la educación. Esta vez el último en hablar fue Martínez, que tuvo la oportunidad de responder.

Lo primero que hizo el candidato del Frente Amplio fue destacar que había quedado en inferioridad. “Que buena la tolerancia en esto del tres a uno”, bromeó Martínez. “Creo que es muy interesante porque uno no puede olvidarse que el problema de la crisis de la educación es inherente a una crisis estructural que el país ha tenido en los últimos 30 o 40 años, viene desde hace tiempo”, agregó.



Sin embargo, al final Martínez se enfocó en las coincidencias con los planteos de los demás y dijo que el problema de Uruguay es que hoy el punto de partida no es igual para todos. “Lo que queda claro es que hay que tener cosas que se dijeron acá, como centros educativos más atractivos, en la universidad de Haifa las mesas y las sillas son con ruedas, se deja de enseñar con esa forma doctoral con el profesor al frente y los alumnos mirando. Hay cuestiones muy claras que nos tienen que llevar, la elección de horas es clara, coincido, quiero a los mejores en lugares con más vulnerabilidades. Prefiero quedarme, no con el tres a uno, sino con las coincidencias que las tenemos para en definitiva dar las posibilidades de una universidad para todos y que aunque sea iguale el punto de partida”, sostuvo.