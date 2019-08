Federer se metió en octavos del US Open sin sudar​ El suizo Roger Federer, número tres del mundo, avanzó este viernes a los octavos del US Open tras vencer al británico Daniel Evans, que no opuso resistencia.

Actualizado: 30 de agosto de 2019 — Por: Redacción 180

Kena Betancur / AFP (Todos los derechos reservados)