No existe un “gen gay”, confirma el estudio de ADN más grande que se haya hecho Al igual que ser alto o bajo, que te gusten los hombres o las mujeres no está definido por un solo gen, sino por múltiples regiones del genoma y, como cualquier característica humana compleja, por múltiples factores no genéticos.

Actualizado: 02 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Michal CIZEK / AFP