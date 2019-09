Las condiciones del Partido Independiente en un balotaje Un Tribunal de Cuentas "con poder de veto". Esa será una de las exigencias de Pablo Mieres para expresar su apoyo al candidato que dispute el balotaje contra el Frente Amplio.

Actualizado: 03 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Pablo Mieres en No toquen nada (DelSol)

El senador Pablo Mieres dijo en No toquen nada que el hecho de haber definido como partido no votar al Frente Amplio en un balotaje no significa que automáticamente apoyen al otro candidato.

“Va a depender de que ese candidato se comprometa con ciertas cosas, entre ellas a la continuidad de la búsqueda de los desaparecidos”, dijo Mieres.

Otra exigencia será “políticas sociales potentes dirigidas a la primera infancia con un sentido promocional”.

Mieres señaló la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia como otra condición.

“Vamos a reclamar que haya una reducción sustancial de los cargos de confianza en el Estado”, dijo.

Mieres fue consultado sobre que esos elementos ya están en los planes de gobierno de Luis Lacalle Pou o Ernesto Talvi. Entonces agregó un elemento que “es más difícil”.

“Que el Tribunal de Cuentas tenga poder de veto. Que las observaciones de cierta relevancia patrimonial, tenga poder de suspensión. Ese es un punto muy importante”, agregó.