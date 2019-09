Los Teros anunciaron la lista para su cuarto Mundial de Rugby Los Teros anunciaron la lista definitiva de 31 jugadores para el Mundial de Rugby de Japón, la cuarta cita máxima en la que participará la celeste.

Actualizado: 03 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El objetivo de Los Teros en el Mundial de Japón (20 de septiembre al 2 de noviembre) es ganar el choque contra Georgia, rival del Grupo D junto a Australia y Gales.

"La meta máxima pasa por ganar algún partido. El objetivo es Georgia", señalaron desde la Unión de Rugby de Uruguay, una liga local amateur.

Los Teros disputarán el sábado próximo ante Argentina XV en Montevideo su último amistoso antes de viajar a Japón.

A continuación la nómina que difundió el técnico de Los Teros, el argentino Esteban Meneses:

Primera línea: Diego Arbelo (MVCC), Juan Echeverría (Austin Elite/ USA), Facundo Gattas (Hindú/ARG), Joaquín Jaunsolo (Los Cuervos), German Kessler (Los Cuervos), Guillermo Pujadas (Champagnat), Juan Pedro Rombys (Trébol), Mateo Sanguinetti (Houston SaberCats/USA)

Segunda línea: Ignacio Dotti (New Orleans Gold/USA), Manuel Leindekar (Oyonnax (FRA), Diego Magno (Houston SaberCats/EEUU).

Tercera línea: Franco Lamanna (Mowden Park/ING), Manuel Ardao (Old Christians). Juan Manuel Gaminara (Old Boys), Santiago Civetta (Old Boys), Juan DIego Ormaechea (Carrasco Polo), Manuel DIana (Old Christians), Alejandro Nieto (Houston SaberCats/USA).

Medioscrum: Santiago Arata (Houston SaberCats/USA), Agustín Ormaechea (Stade Montois/FRA).

Apertura: Felipe Berchesi (Dax/FRA), Juan Manuel Cat (Old Boys)

Centro: Andrés Vilaseca (Austin Elite/USA), Agustín Della Corte (Trébol), Nicolás Freitas (Carrasco Polo), Tomás Inciarte (Old Christians).

Wing: Federico Favaro (Old Christians), Leandro Leivas (Toronto Arrows/CAN).

Wing/Fullback: Felipe Etcheverry (Carrasco Polo), Rodrigo Silva (Austin Elite/EEUU), Gastón Mieres (Toronto Arrows/CAN).

(AFP)