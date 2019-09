Candidatos quieren darle más potestades al Tribunal de Cuentas Tres candidatos a la presidencia coincidieron ayer en la Expo Prado en la necesidad de reformar el rol del Tribunal de Cuentas para darle más potestades de actuación.

Actualizado: 05 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El primero en proponerlo fue Pablo Mieres del Partido Independiente.

Esta semana, en entrevista con No toquen nada, Mieres había mencionado este tema como un punto que si no es incorporado a la plataforma del candidato más votado de la oposición podría llevar a que el Partido Independiente no lo apoye en segunda vuelta.

"Que el Tribunal de Cuentas tenga poder de veto, que sus observaciones sobre actos de relevancia patrimonial tenga poder de suspensión", propuso.

"Es un punto muy importante, eso controla al estado, controla el gasto del estado y controla la transparencia del gasto del estado", señaló Mieres.

Este miércoles en la Expo Prado, en un evento que reunió a seis candidatos a la presidencia, Mieres reiteró su idea y el nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que es necesario jerarquizar el rol del Tribunal de Cuentas.

"El Tribunal hace autopsias, y autopsias que nadie lee. Por eso la revalorización de los dictámenes y prestarle atención a través de esta agencia de valoración y monitoreo es fundamental. Tenemos que despojarnos de una concentración de poder que ha habido en estos tiempos. Las reguladoras han ido perdiendo paulatinamente el peso, el rol", dijo.

Por su parte, Daniel Martínez dijo que también estaba de acuerdo Mieres con alguna de las líneas propuestas por Mieres.

"Coincido en que hay que redefinir lo que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas. Una vez un presidente del Tribunal de Cuentas me dijo: entiendo que como presidente de Ancap tu reiteres el gasto y no tenés otra forma, no pararías Ancap, y estoy obligado a controlarla. Hay que seleccionar bien en qué hay que controlar, no puede ser todo al barrer, hacerlos trabajar al cuete, sino seleccionar aquellas cosas que son patrimoniales y son las que importan", expresó.