Los aristócratas de Downton Abbey regresan aún con más pompa Sacudan el polvo de las alfombras y saquen brillo a la cubertería porque la familia de aristócratas de la serie de televisión "Downton Abbey" llega al cine con más pompa y clase que nunca y se preparan para recibir la visita del rey y la reina de Inglaterra.

Actualizado: 10 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Nueve años después de la difusión del primer episodio de la serie, que dejó de emitirse en 2015 tras seis temporadas, los Crawley están de regreso.

"No pensaba en hacer una película cuando la serie paró (...), pero hubo una ola de peticiones para que hubiera una película y finalmente se ha hecho realidad", explicó a la AFP Julian Fellowes, creador y guionista de la serie y del largometraje, en el estreno mundial el lunes por la noche en el centro de Londres.

Galardonada en los Golden Globes y en los Emmy awards estadounidenses y en los Bafta británicos, la serie fue vista por unos 120 millones de personas en más de 200 países.

Describe las peripecias de una familia de aristócratas y de sus empleados domésticos de 1912 a 1925.

La película, que llegará a los cines británicos el viernes, retoma la historia en 1927, un año después de la huelga general que enfrentará al mundo obrero británico con los empresarios y gobierno conservador de Stanley Baldwin.

El elenco de actores es el mismo que el de la serie, comenzando por Maggie Smith, que interpreta a la despiadada condesa viuda, pero también hay nuevos rostros como Imelda Staunton (la cruel Dolores Umbridge de Harry Potter), que tendrá el papel de Lady Bagshaw. La actriz se une así a su marido, Jim Carter, que desempeña el papel del mayordomo jubilado, Charles Carson.

Pánico en el castillo

Aunque la pareja ha trabajado uno al lado del otro, Imelda Staunton bromea y dice que no ha logrado ser servida por su esposo. "No lo he conseguido. ¡Estaba justo al otro lado del comedor!", finge su enfado en una entrevista con la AFP.

Porque el mayordomo Carson volverá al trabajo con motivo de la visita del rey Jorge V y la reina María, un honor que provoca agitación y estrés en la familia Crawley.

"Vamos a estar todo el tiempo cambiándonos de traje", reume Lady Cora, esposa estadounidense del conde de Grantham. En los sótanos, los empleados domésticos tampoco escapan a este ajetreo, deseosos de mostrar todas sus cualidades. "Molesley (el mayordomo) nunca había estado tan nervioso en su vida", asegura su intérprete, Kevin Doyle.

Amenazados por el personal de los monarcas y temorosos de perder su lugar en la ceremonia, harán su pequeña revolución para servir la mesa de los reyes.

Mientras tanto, la condesa viuda Lady Violet, reina de las intrigas, prepara su próxima jugada. La irritable decana de la familia es uno de los personajes favoritos del público.

Y los fans no quedarán decepcionados por algunas de sus respuestas, ya convertidas en un clásico, como por ejemplo: "No me enfado, explico".

El largometraje transmite perfectamente la nostalgia de los años 20 con un estilo acertado y grandes dosis de glamour.

Julian Fellows consigue trazar una historia para cada uno de los 20 personajes. Dirigido por el estadounidense Michael Engler, que trabajó en series como "Sexo en Nueva York", el largometraje describe un sinfín de rivalidades y romances con un castillo fastuoso como telón de fondo.

Downton Abbey, que se llama en realidad el castillo de Highclere, se sitúa en Hampshire, al sur de Inglaterra y no en Yorkshire, al norte, como pretende la serie. Con los años se ha convertido en un lugar célebre y visitado por miles de seguidores de la saga.

Construido en 1842 por Charles Barry, el mismo arquitecto que hizo el Parlamento de Londres, el castillo ha visto cómo el número de visitantes se multiplicaba desde el estreno de la serie y recibe anualmente unos 90.000 turistas.