Del “viento de cola” al ajuste y la regla fiscal, un debate sobre política económica ¿El Frente Amplio creció solo por el viento de cola? ¿El ajuste para equilibrar las cuentas del Estado debe darse solo por la reducción del gasto?

Actualizado: 10 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Estos fueron algunos de los temas que se debatieron la semana pasada entre voceros de las campañas del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Unidad Popular.

El debate se dio ante un aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas colmada. Los voceros eran Fernando Isabella (FA), Azucena Arbeleche (PN), Ana Inés Zerbino (PC), Marcel Vaillant (PI) y Luis Freda (UP).

La dinámica planteada era de cuatro minutos iniciales para cada uno para presentación. Luego una ronda con preguntas diferentes para cada uno de la moderadora (Romina Andrioli) con tres minutos para respuesta.

Además hubo un tercer bloque de preguntas cruzadas entre participantes, según sorteo (con un minuto para pregunta y dos para respuesta), repreguntas de la moderadora con dos minutos para respuesta y preguntas votadas por el público con 2 minutos para responder.

1 - Viento de cola

Uno de los conceptos que estuvo en debate es que el crecimiento de Uruguay de los últimos años, el ciclo más largo de la historia en cuanto a crecimiento, se dio por el denominadado “viento de cola”. Isabella respondió a ese argumento.

“Hemos sido tremendamente existosos, recuperamos el grado inversor, mantenemos un riesgo país bajísimo, una relación de deuda con PBI estable, un tipo de cambio flexible y también estable, una inflación controlada. Son logros muy importantes en contextos externos que han sido muy variables”.

—Isabella.

Isabella agregó que esos contextos a veces han sido buenos y otras, muy malos.

“Pasamos la peor crisis del capitalismo de 2008 a 2010 y ahora estamos en el peor contexto regional probablemente desde la crisis del 82. Uruguay está sujeto a los mismos shocks externos que Brasil y Argentina y la diferencia está a la vista”, dijo Isabella.



Esto es un reflejo de un discurso que también ha llevado adelante el candidato Daniel Martínez, refiriendo a la crisis de 2008 y el contexto regional actual para responder a argumentos de la oposición. El colorado Ernesto Talvi ha sido el más contundente, en la Rural dijo que de 2004 a 2014 “era una papa” y crecieron “hasta los K”, en referencia a los gobiernos kirchneristas en Argentina.

2 - Deuda

No hay acuerdo entre las partes en cómo mirar la deuda pública del país y cuál ha sido su evolución reciente.

Zerbino, desde las tiendas de Talbvi, sostuvo que proponen bajar el déficit fiscal al entorno del 2% para entrar en una “dinámica de sustentabilidad de la deuda”.

“La deuda no está estable, ha crecido en los últimos años 7.000 millones de dólares y el ratio deuda/producto ha venido creciendo. Esto pone en riesgo nuestro grado inversor que es un activo del país”.

—Zerbino.

Isabella contestó que “la deuda como hay que medirla, que es la deuda neta con respecto al PIB, estaba en el 75% en el año 2005 cuando asume el Frente Amplio, y ahora está en el 41%. Sí, hace un par de años que está en el 41% bastante estable”, afirmó.

3 - Grado inversor

Azucena Arbeleche sorprendió diciendo que el grado inversor no debe ser considerado un orgullo para el país. Quizás esta fue una de las únicas diferencias claras entre el discurso de las representantes de los partidos tradicionales.

“Hoy tenemos una economía estancada, destrucción de los puestos de trabajo. Comparto plenamente que el mayor fracaso de la política económica actual es la destrucción de los puestos de trabajo y creo que ese es el elemento en el que nos tenemos que centrar. Nuestras agendas o nuestras propuestas deberían focalizarse en ese sentido”.

—Arbeleche.

La economista nacionalista señaló que se sentiría orgullosa si lograra mejorar la condición de empleo.

“Más allá de lo del grado inversor, que comparto que es importante y era mi tema de trabajo, creo que no es de los elementos que uno debería mirar con orgullo”, dijo la asesora de Luis Lacalle Pou.

El grado inversor es un nivel de riesgo que las empresas calificadoras de riesgo determinan para la deuda soberana que emite un país y que queda por arriba de un umbral que hace que esa deuda se considere apta para fondos que buscan inversiones de bajo riesgo. Su efecto es hacer el crédito más disponible y más barato para el gobierno que la emite.

4 - Regla fiscal

Tanto el Partido Nacional, como el Partido Independiente y el Partido Colorado tienen la propuesta de crear una regla fiscal en sus programas.

Cuando llegó el momento de las preguntas entre los participantes, el sorteo llevó a que Arbelche le preguntara a Zerbino y ese momento sirvió para que se explicitara la lógica básica de la regla fiscal.

“Es uno de los temas de lo que nosotros llamamos 'poner la casa en orden', creemos que son las medidas básicas que tiene que tener el país para lograr un crecimiento sostenible, la propuesta es crear una regla fiscal por ley”, afirmó Zerbino.

Esto funcionaría, dijo, previendo un déficit estructural y la creación de un fondo de estabilización que se alimente de ingresos cuando el país esté en un momento de crecimiento económico.

“Sería algo que se podría haber formado entre 2011 a 2014 cuando teníamos el precio de la soja en 600 dólares, cuando Uruguay recibía ingresos extraordinarios. Básicamente es ahorrar ingresos extraordinarios para poder usarlos en momento más recesivos como sería el caso actual. Poder aplicar políticas anticíclicas”.

—Zerbino.

Más adelante en el debate, Isabella habló sobre la postura del Frente Amplio para intentar reducir el gasto, pero defendió el nivel actual de carga tributaria en Uruguay.

“Nuestra estructura presupuestal no ayuda y eso genera que posiblemente haya por momentos duplicación de gasto. Ya tenemos un sistema de planificación estratégica, ya el Presupuesto desde el período pasado comenzó a formularse no solo por inciso sino por programa como se hizo en la Intendencia y se logró tener un impacto muy importante”, describió.

“Creemos que el proceso de desarrollo va acompañado de un gasto público que es creciente. A veces se transmite la idea de que los países ricos son países que tienen bajos impuestos y los países con altos impuestos son pobres. Es al revés. Los países más desarrollados, los países europeos, la presión fiscal es del 40%, en los países más subdesarrollados es del 10%. Nosotros tenemos más o menos un 30% que entendemos que es adecuado, no creemos que haya que subirlo. Lo que sí entendemos es que el tema fiscal tiene que ir acompañando el desarrollo del gasto. La prioridad ahora tiene que ser recuperar el crecimiento. El crecimiento que genere empleo, el crecimiento que genere recaudación de impuestos es la respuesta principal en este momento”, agregó.

5 - Ajuste

Respecto a la forma de llevar adelante un intento por disminuir el déficit fiscal, Arbeleche se posicionó claramente en el lugar de que el ajuste debe ser por el lado del gasto, por una cuestión de justicia, según dijo.

“El origen de ese déficit ha sido el gasto creciente, pero se le ha pedido a la gente que pague más impuestos y que pague más tarifas públicas”, dijo la economista que consideró esto “absolutamente injusto”. No ajustar por el lado del gasto “sería irracional porque lo que haría es exacerbar esta situación de estancamiento y entraríamos en una situación recesiva”.

—Arbeleche.

Isabella cuestionó el discurso del ajuste sólo por el lado del gasto y cuestionó también la idea que existe sobre el aumento desmedido de los funcionarios públicos durante los gobiernos del Frente Amplio.

“Nuestra historia marca que cuando hubo ajustes siempre han sido regresivos. Nosotros entendemos que la vía de mejorar la situación fiscal es apostar el crecimiento económico, ya tenemos una estructura tributaria a partir de la reforma de 2007 que es progresiva en si misma. La gente a medida que mejora su nivel de ingresos sube en las escalas de IRPF y paga más. A medida que la situación económica mejora las empresas ganan más y pagan más IRAE. Esa estructura es el principal instrumento para mejorar las finanzas públicas sin empeorar los índices de equidad. Apostamos a defender muchísimo las capacidades estatales. En este período hubo una construcción importante de las capacidades estatales", dijo Isabella.

"El 73% de los nuevos funcionarios públicos se dio en la educación, el 14% es en salud, el 8% en seguridad. Si uno suma esas tres cosas son el 95% de los ingresos en esas tres áreas. Si además uno le suma el Poder Judicial, el INAU, los organismos de contralor, estamos arriba del 100%. Conclusión: si uno suma administración central con empresas públicas, cayó en términos absolutos la cantidad de funcionarios públicos”.

—Isabella.

Marcel Vaillant, del Partido Independiente, indicó el camino del centro en el debate sobre el gasto público y el déficit fiscal.

“El país tiene tiempo porque financieramente no está tan mal. El tema es que no es sostenible el 5% y hay que corregirlo con toda la información y como se corrige un gasto. A través de la racionalización del gasto, como dice Azucena, pero en principio hasta no tener toda la información un gobierno no puede descartar el hecho de que vaya a tener que recurrir a incrementar ingresos. De una manera adecuada, estableciendo que sean lo menos regresivos posibles, una manera progresiva de recaudar pero tiene que recaudar. El objetivo de la estabilidad fiscal es básico, es fundamental, es algo que el país tuvo y mantuvo y que no podemos perder”, afirmó.

Con base en un informe de Ricardo "Sueco" Leiva.