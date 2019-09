El reparto de Game of Thrones presentará la gala de los Emmy El reparto de la serie "Game of Thrones" participará en la presentación de la próxima gala de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva que, al igual que los Óscar de este año, no contará con un único conductor y repartirá esa tarea entre varias estrellas.

Actualizado: 11 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Alfie Allen, Gwendoline Christie, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner, Carice van Houten, Nikolaj Coster-Waldau y Maisie Williams serán los rostros de "Game of Thrones" que participarán en la gala.



Además de los intérpretes de la popular serie de HBO, también harán de presentadores los nominados Stephen Colbert, Viola Davis, Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y Billy Porter.



A ellos también se sumarán Angela Bassett, Taraji P. Henson, Terrence Howard, Peter Krause, Naomi Watts y Zendaya



La cadena Fox, que transmitirá la gala el próximo 22 de septiembre, había confirmado anteriormente en un evento de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA, en inglés) que estos galardones no tendrán un maestro de ceremonias.



Los Emmy, que a lo largo de su historia han celebrado varias galas sin presentador, seguirán este año los pasos de los Óscar, unos galardones que para su 91 edición no tuvieron maestro de ceremonias después de que el elegido inicialmente para conducir el evento, Kevin Hart, renunciara al puesto por unos antiguos tuits homófobos.



"Si tienes un presentador y un número de apertura, eso son quince minutos que no puedes usar para homenajear los programas y las series", dijo el consejero delegado de Fox Entertainment, Charlie Collier.



Con 32 nominaciones, "Game of Thrones", que este año se despidió de los espectadores, parte como favorita para los Emmy de 2019.



La producción de fantasía épica de HBO es la serie más premiada de la historia de estos reconocimientos con 47 estatuillas.



Tras "Game of Thrones" se situaron como las más nominadas "The Marvelous Mrs. Maisel", que cuenta con 20 candidaturas; y la serie limitada "Chernobyl", que consiguió 19.

EFE