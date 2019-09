Cámara LGBT propone “turismo de bodas” y dice que son un “negocio atractivo” La Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay, formada por empresarios especializados en el mercado LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), realizó pedidos y propuestas a los partidos políticos.

Actualizado: 12 de setiembre de 2019 — Por: Emiliano Zecca

La Cámara de Comercio y Negocios LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) invitó a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Unidad Popular a participar del Uruguay LGBT 2019.

Pero los candidatos a la presidencia no fueron y de las fórmulas solo participaron Beatriz Argimón del Partido Nacional y Graciela Villar del Frente Amplio. El Partido Independiente y el Colorado enviaron a dos representantes, y Unidad Popular (UP) no respondió, según contó en el evento el presidente de la cámara LGBT, Adrián Russo. “Quiero avisar que UP estaba invitada, pero al parecer declinó la invitación, y como la Cámara se comprometió a dejar pegado a los partidos cuando realmente no aceptan la invitación y te dicen que vienen y no vienen, quiero destacar que estos cuatro partidos sí vinieron a acompañarnos”, dijo.

En el escenario dejaron vacío el sillón dispuesto para el candidato de UP y el presidente de la cámara les deseo suerte.

Después plantearon su postura con respecto a la agenda de derechos y recibieron el apoyo unánime de todos los partidos. “Ni un paso atrás en derechos. Ya que están los cuatro partidos lo voy a repetir, cuando hay candidatos a la presidencia que dicen que vamos a contagiar y vamos a llenar todo de política LGBT, que vamos a obligar. Que feo cuando nos hablan así a la comunidad, nos acordamos de los compañeros y compañeras que dejaron su vida por los derechos”, sostuvo Russo. Se refería a las declaraciones del candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que afirmó que "dentro de poco nos van a imponer una ley por la que la homosexualidad sea obligatoria".

El presidente de la cámara le habló a Beatriz Argimón directamente, le reconoció su apoyo y compromiso con el tema durante años, y le pidió que trate de alinear a su partido. “Voy a hacerte un comentario que vas a entender porque creo que vas en la misma línea que nosotros: ojalá puedas alinear a algunas personas que tanto daño nos quieren hacer y que sabemos que los querés alinear. Lo voy a decir yo, no quiero que lo digas vos, yo los querría matar en el buen sentido de la palabra, te lo digo de corazón, porque sé todo lo que hacés por nosotros. Creo que lograste que el Partido Nacional tenga otra mirada y eso te corresponde a vos en un 95%”, le expresó.

Russo también le reconoció a Villar los avances de las administraciones del Frente Amplio, desde la primera ley antidiscriminación en 2005 hasta las leyes posteriores. “Lograron escucharnos, hablaron con todos los partidos en las comisiones y entre todos, porque todos votaron muchas leyes, sacaron adelante este Uruguay inclusivo y que podemos mostrarle al mundo la libertad con la que podemos vivir”, afirmó.

Las propuestas

El Uruguay LGBT 2019 tiene tres ejes temáticos: Empleabilidad, Economía Diversa y Turismo LGBT. Sobre esto se centraron las propuestas y la cámara dio su opinión y además planteó propuestas. Por ejemplo, que el matrimonio igualitario sea legal también para extranjeros en Uruguay. “Es importante para la economía el turismo de bodas y nuestro país tiene mucho para dar. Hay destinos como Colonia, Maldonado, Rocha, Montevideo. También hay que verlo del lado que hay países tan cerrados en temas LGBT, como Paraguay o Brasil, y con esto se pueden abrir caminos para que los extranjeros se puedan casar y luego puedan volver a sus países para que la corte se los reconozca. Esa es una forma de abrir derechos”, dijo Russo.

La cámara también propuso buscar el turismo LGBT y Russo sostuvo que se debe ser atractivo desde la publicidad primero. “No podemos ver una publicidad en otro país con papá, mamá y dos nenes, porque eso no es atractivo al turismo LGBT. Tampoco queremos que pongan a dos chicos o chicas sin ropa. Queremos que se trabaje como se viene trabajando el país en el tema turismo con la calidad, el amor y respeto que tenemos los uruguayos”, afirmó.

Además, Russo sugirió que sería importante contar con un experto en turismo LGBT en el Ministerio de Turismo y dijo que hasta sería un “buen negocio”. “En Latinoamérica el turista LGBT gasta un 16% más que el heterosexual. Y no es porque tenemos más dinero, es porque consumimos diferente, tenemos el doble de ingresos sin hijos, porque vacacionamos tres veces al año, porque lo hacemos en promedio con estadías de siete noches. Como negocio somos atractivos y si el turismo es el 9% del PIB, es fundamental ir a buscar el turismo LGBT y se los queremos dejar claro”, expresó.