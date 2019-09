Abren llamado a proyectos para la Estación Central de AFE Este lunes se abre un llamado de ideas para recuperar la Estación Central de AFE. La convocatoria conjunta es organizada por la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y el de Vivienda ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Actualizado: 16 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El año pasado la justicia decidió devolver a manos estatales la Estación que desde 1998 estaba en desuso como consecuencia de una disputa judicial entre el Estado y un empresa privada.

El Intendente de Montevideo, Christian Di Candia, dijo a Radio Uruguay que presentará el proyecto de Estación del Futuro ante la comisión. Además, presentará un proyecto de decreto a la Junta de Montevideo con una medida cautelar que impida la construcción de una gran superficie en ese lugar.

“Entendemos que no corresponde en ese predio y en esa zona de la ciudad una gran superficie comercial. No siginifica que no tenga emprendimientos comerciales porque obviamente si la gente vive ahí, si hay espacio de cowork, se va a necesitar espacios donde se pueda comer, tomar un café, divertirse pero una gran superficie comercial como lo entendemos comunmente”, afirmó.

Di Candia dijo que la Estación del Futuro será un proyecto más de los que se presenten. Además resaltó que el concurso no quede solo en manos del Ministerio de Transporte.

“Lo que empezamos a trabajar con el Ministerio de Transporte y con el Vivienda es que el llamado que estaba previsto por el Ministerio de Transporte únicamente fuese elaborado en conjunto. El Ministerio de Transporte estuvo de acuerdo en la misma línea que el presidente Tabaré Vázquez había manifestado”, dijo.