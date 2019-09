Pablo Mieres y el pase en comisión de Jaime Clara El senador Pablo Mieres es jerarca de Jaime Clara. El periodista trabaja en varios medios privados y cobra un sueldo del Estado sin tener que cumplir horario porque el legislador y candidato presidencial del Partido Independiente lo pidió en comisión para su despacho.

Actualizado: 16 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Obviamente hay muchos casos de pases en comisión similares. Pero este es demasiado notorio: tiene invloucrado a un candidato a presidente y a un periodista de varios medios.

El periodista Jaime Clara es funcionario del Ministerio de Ganadería y está en comisión en el despacho de Mieres desde el 15 de febrero de 2015 hasta que termine su período legislativo, el 14 de febrero del año que viene.

Este sería un pase en comisión más si no fuera que Clara no trabaja en el despacho de Mieres. Y eso es público porque trabaja en medios privados, muchas horas al aire.

Como funcionario grado 15 del escalafón B del Ministerio de Ganadería, Clara debería cumplir un horario de entre seis y ocho horas de trabajo, algo que sería incompatible con sus horas de trabajo en medios de comunicación privados.

Entre Canal 12 y Radio Sarandí está unas seis horas al aire de lunes a viernes, entre las seis de la mañana y las ocho de la noche. Además tiene un programa de seis horas los sábados en Radio Sarandí.

Clara también conduce un espacio semanal en Nuevo Siglo TV, integra la redacción de la revista mensual Noticias Uruguay y ha sido el sustituto de Ignacio Álvarez en la conducción del programa Las Cosas en su Sitio.

El periodista y Mieres confirmaron que en su trabajo en comisión en el despacho Clara no cumple ningún horario. Su trabajo consiste en enviar un resumen de noticias en la madrugada -“las tres principales del día”, según Mieres-, estar a disposición para asesorar en temas de comunicación en conversaciones telefónicas y reuniones con el senador.

También se puede agregar a esto la participación, generalmente como moderador, de actividades del Partido Independiente.

Sin embargo, en su conversación con No toquen nada, Clara reconoció que si no estuviera en comisión no podría mantener todos los trabajos que tiene actualmente en medios de comunicación privados.

Además del tema de horarios, surge una interrogante sobre el conflicto de interés. No toquen nada consultó a ambos sobre si no se habían planteado la existencia de un conflicto de interés.

Clara ha entrevistado en estos años a Mieres, siendo Mieres su jerarca y un político al que asesora.

Clara dijo que su trabajo con Mieres es estrictamente técnico y que cuando trabaja como periodista es completamente imparcial y que no tiene problemas en realizarle preguntas incómodas a Mieres o a cualquier miembro del Partido Independiente.

Incluso mencionó una reciente entrevista a Mónica Bottero, la candidata a vicepresidenta del Partido, en Radio Sarandí.

Clara también agregó que a lo largo de su trayectoria como funcionario del Ministerio de Ganadería estuvo en comisión con figuras de varios partidos. Recordó su trabajo con el nacionalista Álvaro Ramos cuando fue canciller. También el trabajo en comisión llevado por Milton Fornaro, cuando era asesor en comunicación del Ministerio de Educación y Cultura, durante la administración de Ricardo Ehrlich, en el gobierno de José Mujica. Además contó que en ese período de gobierno pidió una licencia sin goce de sueldo como funcionario ministerial cuando decidió participar del proyecto de El Observador TV.

Este caso no es el único de este tipo en el Parlamento o en los lugares del Estado donde los jerarcas pueden pedir funcionarios en pase en comisión. Pero es particular.

Con base en un informe de Ricardo Leiva.