Latin NCAP: cinco estrellas para el Chevrolet New Onix Plus En la última ronda de evaluaciones de Latin NCAP, el Chevrolet New Onix Plus consiguió cinco estrellas tanto para ocupantes adultos como para niños.

Actualizado: 17 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Foto: Latin NCAP (Todos los derechos reservados)