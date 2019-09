“Call of Duty” llegará a móviles el 1 de octubre La saga de videojuegos "Call of Duty" llegará a los móviles el próximo 1 de octubre en todo el mundo con el título "Call of Duty Mobile", que además será gratuito, según ha anunciado su distribuidora Activision.

Actualizado: 19 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Tomado de Youtube - Call of Duty: Mobile (Todos los derechos reservados)