Un álbum póstumo de Leonard Cohen se lanzará en noviembre Un álbum póstumo titulado "Thanks for the Dance" de Leonard Cohen se lanzará el 22 de noviembre, anunció Sony el viernes.

Actualizado: 20 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

FABRICE COFFRINI / AFP (Todos los derechos reservados)