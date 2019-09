Los votos de los uruguayos en The Best Oscar Tabárez, Diego Godín, Ariel Longo, Ximena Velazco y el periodista Rómulo Martínez Chenlo fueron los encargados de votar por Uruguay para los premios The Best de FIFA.

Actualizado: 23 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Marco Bertorello / AFP (Todos los derechos reservados)