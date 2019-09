Google lanza servicio de juegos móviles para competir con Apple Arcade

Google Play Pass prometió acceso a cientos de juegos "increíbles" libres de anuncios o productos virtuales de venta al mismo precio de suscripción mensual de 4,99 dólares que el servicio de Arcade que Apple lanzó la semana pasada para los dispositivos iOS.

It's here! Google Play Pass is coming to your Android device this week. 🎉 Check it out: https://t.co/f9XyMyr8Sx #PlayPass pic.twitter.com/gBoA1XlVPF